EDF Corse réunit ses partenaires à Corte autour de la sécurité des chantiers

EDF Corse a réuni, le 12 mars à l’IAE de Corte, l’ensemble des entreprises et partenaires impliqués dans le raccordement des clients et le développement du réseau électrique insulaire. L’objectif de ce forum était de partager les expériences de terrain et d’améliorer les pratiques en matière de sécurité et de prévention des risques.

L’événement a été organisé avec la participation de la CARSAT et de l’OPPBTP, deux organismes spécialisés dans la prévention des risques professionnels. Leur présence a permis d’apporter aux entreprises partenaires des éclairages techniques et un retour d’expérience sur les enjeux spécifiques aux métiers du réseau électrique.

Le Service Patrimoine et Développement des Réseaux (SPDR) d’EDF Corse regroupe trois agences régionales. Elles assurent notamment le raccordement des consommateurs et producteurs d’électricité, l’amélioration et le renouvellement des infrastructures ainsi que la mise à jour des bases de données cartographiques du réseau.

Près de 90 agents EDF travaillent quotidiennement avec des prestataires spécialisés : entreprises de travaux publics, bureaux d’études, sociétés de levés cartographiques ou encore entreprises de levage et de grutage. Cette coopération est essentielle pour la modernisation et la fiabilité du réseau électrique en Corse.





Des échanges centrés sur la prévention des risques

Les discussions ont notamment porté sur l’état de l’accidentologie dans les activités de réseau en Corse, la mise en œuvre de la politique santé-sécurité du groupe EDF ou encore la remontée et l’analyse des situations dangereuses.

Un accent particulier a été mis sur la prévention des risques d’heurt entre engins et piétons, problématique importante dans les opérations de terrassement ou de manutention lourde.

La journée s’est déroulée sous une forme interactive mêlant interventions croisées, ateliers collaboratifs, outils numériques accessibles sur smartphone et quizz final. Cette organisation visait à favoriser la participation des entreprises et à encourager la co-construction de solutions de prévention.

Le forum s’est achevé par un moment d’échanges informels entre les équipes d’EDF Corse et leurs partenaires, afin de prolonger les discussions engagées au cours de la journée