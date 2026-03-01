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A màghjina - Alba di focu nant’à u Borgu


le Samedi 14 Mars 2026 à 07:25

Le soleil se lève sur Borgo, embrasant l’horizon de teintes rouges et roses au-dessus des toits encore plongés dans la pénombre. Un instant suspendu entre nuit et jour, où la lumière gagne peu à peu la plaine et annonce une nouvelle journée sur le Revincu.
Si, comme Dumè Filippi, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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