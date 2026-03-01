A màghjina - Alba di focu nant’à u Borgu
Le soleil se lève sur Borgo, embrasant l’horizon de teintes rouges et roses au-dessus des toits encore plongés dans la pénombre. Un instant suspendu entre nuit et jour, où la lumière gagne peu à peu la plaine et annonce une nouvelle journée sur le Revincu.
Si, comme Dumè Filippi, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.