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U tempu in Corsica


le Samedi 14 Mars 2026 à 07:05

La matinée est agréable avec des passages nuageux et de belle éclaircies mais la situation se gâte ensuite avec précipitations orageuses très soutenues qui affectent l'ensemble de l'île. Les températures maximales ne dépassent pas 16 degrés.

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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