U tempu in Corsica
La matinée est agréable avec des passages nuageux et de belle éclaircies mais la situation se gâte ensuite avec précipitations orageuses très soutenues qui affectent l'ensemble de l'île. Les températures maximales ne dépassent pas 16 degrés.
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