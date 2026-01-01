Une nouvelle Ligue Régionale est née pour développer les sports de combat en Corse

Samedi après-midi, lors de cette assemblée constitutive, les sept clubs présents et les responsables techniques ont voté les statuts, le règlement intérieur, élu le conseil d'administration composé de 12 membres ainsi que Marc Calzaghe au poste de Président de la Ligue Régionale Corse WUKF. Ce dernier a ensuite procédé à la nomination du directeur technique de Ligue, lequel a constitué son équipe technique régionale : responsable de la commission des grades, responsable de la formation fédérale régionale, responsable de l’arbitrage, ainsi que plusieurs commissions techniques dédiées au développement et au rayonnement de la Ligue Corse WUKF.



Cette nouvelle Ligue Régionale réunit différentes disciplines : Karaté, Krav Maga, Self-Défense, Full Boxing, MixFight, Arts Martiaux Vietnamiens... "Elle créé l'union entre les disciplines, les clubs et les catégories de pratiquants" explique Jean-Michel Feracci. Cette communion va permettre ainsi de créer des échanges, des moments de partage entre les pratiquants. "Cela permet de montrer les spécificités de sa discipline", appuie-t-il.



Le président de la Fédération Nationale a tenu à faire le déplacement pour assister à cette création et pour les aider. "La Corse est une terre de champions, il y a un potentiel énorme (...) Tous ces clubs largement majoritaires et présents sur tout le territoire corse voulaient se constituer en Ligue et faire en sorte que notre Fédération les reconnaisse. Nous sommes là pour les assister, les aiguiller". L'occasion pour Hervé Puveland de rappeler également la vocation de WUKF France, celle "d'orienter nos efforts sur le développement des clubs et des licenciés."