Une Fête pour “Raconter la Science et imaginer l’avenir” à l’Université de Corse

Avec pour thématique : “Raconter la Science, imaginer l’avenir” les étudiants et chercheurs de l’université se sont réunis ce mardi au Campus Grimaldi dans le but de proposer des activités autour de thèmes qui sont en relation avec les défis majeurs du XXIème siècle. Transition énergétique, préservation de la biodiversité, avancées numériques, mais aussi la présentation d’instruments de la Préhistoire, le domaine de la science y est varié.





Depuis la confection de flûtes en os d’animaux et le début de la sédentarisation, jusqu’à l’intelligence artificielle et les jardins aquaponiques auto-suffisants, ces ateliers présentent de façon interactive l’évolution de la science en tentant d’anticiper ce qu’elle sera demain. Les portes de la halle des sport du campus étaient ouvertes à tous, et les élèves de tous âges et les autres étudiants en ont été les spectateurs privilégiés, cependant il est important de souligner que, par son caractère interactif, il en deviennent aussi les acteurs.





La démarche est claire : l’activité humaine sur son environnement s’exerce à tous les niveaux, en mesurer les conséquences et réagir est à la portée de tous.

Une façon vivante et judicieuse d’inculquer aux jeunes que la science n’est pas un domaine inaccessible qui évoluerait en autonomie mais qu’elle concerne l’implication de chacun pour constituer l’avenir.

Benjamin Bourgeois