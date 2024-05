Un week-end sportif chargé au complexe sportif Calvi – Balagne

Sous l'égide du label « Terre de Jeux », la communauté de communes Calvi – Balagne organise sa journée annuelle dédiée au sport, prévue cette année le samedi 18 mai de 14 à 18 heures. L'événement vise à promouvoir une pratique sportive diversifiée et accessible à tous les âges. Les activités programmées seront à la fois ludiques et enrichissantes, avec des initiations à l'escalade proposées par l'association Vertical Balagne, des sessions d'essais de boxe encadrées par les associations M’Fight et Sport E Natura, des cours de Yoga et de zumba animés par l'association Balla, ainsi que des séances de danse orchestrées par les associations Ile et L Danse et Attitude. Les participants auront également accès à la piscine et aux 4 courts de squash pour des moments de détente sportive. Ces activités offriront à chacun l'opportunité de découvrir de nouvelles disciplines et de partager des moments conviviaux autour du sport.





En parallèle, le complexe sportif accueillera les championnats de France de Judo FSGT les samedi 18 et dimanche 19 mai. Cet événement majeur réunira des centaines de judokas et judokates de tout le pays, créant une ambiance de compétition et de partage unique.