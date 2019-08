Un vacancier dans un état grave après avoir été percuté par un scooter des mers à l'Ile-Rousse

Les secours ont été rapidement sur place. Gravement blessé, souffrant de multiples fractures et contusions diverses, la victime a été médicalisée sur place, à bord de l'embarcation des pompiers, avant d'être ramenée au port de l'Ile-Rousse et évacuée par hélicoptère.

Les opérations de secours ont été menées par le Capitaine Guglielmacci et le commandant de bord Laurent Cochet.

Sont également intervenus l'ambulance du centre de secours de l'Ile-Rousse, le médecin du SAMU 2B et le véhicule radio médicalise ainsi que le Dragon 2B