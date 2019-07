Un succès pour les stages d'été offerts par la Ville de Calvi

Ces stages d'été organisés par la Ville de Calvi, ouverts aux jeunes âgés de de 6 à 17 ans connaissent chaque année un véritable succès.

Pour cette édition 2019, ils étaient une soixantaine à y participer.

L'encadrement était assuré par Sami Mastoura et Pierre Moulard, du service des sports de Calvi. Au programme: football, baskets...

C'est l'occasion pour tous d'un échange avec des enfants ayant de la famille en Corse et qui reviennent chaque été, heureux de partager ces moments privilégiés.

Cette semaine, ce n'est pas sans une certaine joie mais aussi beaucoup de fierté que les stagiaires ont reçu la visite d'un joueur, Vinicius Lansade qui l'année dernière encore jouait au futsal lors de ces stages d'été et qui après avoir évolué au club de New York City, vient de signer un contrat pro à Estudientes en Argentine.

Partage, échange, découverte, perfectionnement technique, ludique, sont la base de ces stages d'été.