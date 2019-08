Un succès à Olmi Cappella pour le tournoi de sixte du Ghjunsani

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Dimanche 4 Août 2019 à 06:21

A l'initiative de l'associu s'est déroulé sur le city du stade d'Olmi-Cappalla un tournoi de sixte "Fifa world cup Ghjunsani".

Celui-ci a vu la participation d'une dizaine d'équipes et c'est celle de Galeria qui l'a emporté devant Tartagine et les Pompiers. Un tournoi qui s'est déroulé dans une bonne ambiance et qui surtout a créé une belle animation en milieu rural. Bravo aux organisateurs et participants.

