Un nouveau président et de nouveaux projets pour les foires de Corse

« Je souhaitais passer la main après environ 15 ans de présidence et 40 ans de terrain comme militante du développement rural », explique Joëlle Titrant-Suzzoni, l’ancienne présidente. À sa place, Jean-Marc Rocchi, également président d’A fiera di l’alivu di Montegrossu, aura la lourde charge de relancer une machine grippée par les annulations en cascade liées à la crise sanitaire.En tout, elles sont 18 foires à faire partie du réseau de la FFRAAC. Elles accueillent entre 150 000 et 200 000 personnes par an. En temps normal. « Ces moments de partage manquent. La relance des manifestations et des bénévoles est notre priorité » indique-t-il. Pour cela, plusieurs projets sont en cours de réalisation.