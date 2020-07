Un homme originaire de Feliceto retrouvé mort dans son appartement à Nice

Les faits remontent au 15 juillet dernier. Toussaint Soavi, familièrement surnommé Santu, a été retrouvé mort dans son appartement dans une résidence à Nice.Selon les éléments recueillis, le corps de la victime en état de décomposition avancée présentait des traces suspectes sur le crâne. Le parquet s'est saisi de l'affaire et une enquête a été ouverte. Une autopsie a par ailleurs été effectuée.Le corps de Santu a été rendu ces derniers jours à son fils demeurant dans le Var.Pour l'heure on n'a pas plus d'éléments sur cette affaire.Toussaint Soavi est un enfant de Feliceto qui a vécu une grande partie de sa vie à l'Ile-Rousse où il a exercé le métier de chauffeur de taxi avant d'épouser à Feliceto, Paule Chiriki , veuve d'un homme d'affaire propriétaire de nombreux palaces .Ensemble, ils font l'acquisition d'un établissement à l'Ile-Rousse pour en faire un restaurant gastronomique à l'ensemble "Pascal-Paoli". Un peu plus tard ils quitteront la Corse pour la Côte d'Azur.Au dernières informations le couple connaissait des difficultés et se serait séparé.Cette triste nouvelle a été apprise avec beaucoup de tristesse à l'Ile-Rousse dans son village de Féliceto et dans la microrégion où Santu était perçu pour un homme d'une grande gentillesse.L'un de ses frères, Jean-Baptiste et son épouse Dominique, qui vivent à Feliceto et d'autres membres de sa famille reçoivent beaucoup de messages de soutien.Le corps de Santu a été remis à son fils Christophe domicilié dans le VarUne crémation devrait avoir lieu ce samedi à NiceUne cérémonie aura lieu à une date ultérieure dans son village de Féliceto.En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à ses frères, à tous les membres de sa famille et à toutes les personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.