Un homme à la mer à Capu Sagru

C.-V. M le Dimanche 17 Novembre 2019 à 10:04

Un homme qui s'adonnait à la pêche, s’est retrouvé à la mer ce dimanche matin vers 9 heures dans le secteur du Cap Sagru à Sisco.

Aussitôt les pompiers de Sisco, l’hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 2B et le groupe de recherche et d’intervention en milieu aquatique (Grima) des service de secours et d’incendie et de secours de Haute-Corse, étaient mobilisés.

Fort heureusement l’homme a pu être récupéré.

