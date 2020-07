«Un été sans Covid» : responsabiliser les voyageurs avant le départ vers la Corse

Sur la base du volontariat, la personne souhaitant venir en Corse peut demander à son médecin une prescription de test RT-PCR à réaliser entre 48 et 72 heures avant son départ vers la Corse. La liste des centres de prélèvements est accessible sur www.sante.fr . Le test est pris en charge à 100% par l’assurance maladie.Pour pouvoir voyager vers la Corse, les compagnies aériennes et maritimes demandent une déclaration sur l’honneur d’absence de symptômes d’infection par la COVID-19 et de contact avec un cas déclaré.Afin d’éclairer de manière précise les voyageurs en amont du remplissage de cette déclaration sur l’honneur, un auto-questionnaire est proposé. Il est disponible sur le site de l’ARS en plusieurs langues.Ce document ne sera pas demandé lors de l’embarquement mais peut être utile si vous avez besoin de consulter lors de votre séjour. Il est donc conseillé d’en garder une copie avec vous.