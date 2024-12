Fêtes de fin d’année : l’ARS de Corse appelle à la vigilance

“Il est encore possible de se faire vacciner contre la grippe”, rappelle l’ARS. “Le vaccin reste le moyen le plus efficace pour prévenir les formes graves, notamment chez les personnes à risque.”

La vaccination est particulièrement recommandée pour “les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes souffrant de maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'obésité, les professionnels de santé et du secteur médico-social et l'entourage des personnes vulnérables”.





L’ARS précise que “le vaccin met environ 10 jours pour offrir une protection optimale” et “qu’agir tôt, c’est garantir une immunité optimale au moment où le risque de contamination est le plus élevé”.





Enfin, en cas de besoin médical ou d’urgence pendant les fêtes, l’ARS rappelle qu’il est nécessaire d’appeler le 15.