Un enfant de 12 ans et sa maman sauvés de la noyade par la SNSM et les pompiers de Propriano

Il était 18 heures ce dimanche, lorsque la Station de la SNSM de Propriano était engagée pour une opération de secours en mer.

La vedette du Golfe du Valinco - SNS 654 - était engagée , ainsi que les 2 Nageurs Sauveteurs SNSM du Poste de Secours du Lido .

La VLR 01 SNS 920 « Chef de Dispositif SNSM » se rendait également sur place, de même que l’hélicoptère de la Sécurité Civile « Dragon 2A » avec un binôme de Pompiers Plongeurs du SIS 2A à son bord.

Rapidement sur place, dans une mer en furie, les Sauveteurs de la SNSM parvenaient à sortir, de l'eau un enfant de 12 ans qui était en train de se noyer et sa mère qui en tentant de sauver son enfant était drossée sur les rochers et blessée.

Sérieusement blessé l'enfant recevait des soins d’urgence sur place , avant d'être médicalisé par le SAMU 2A et évacué par hélicoptère vers le CH Ajaccio, dans un état jugé sérieux .

Sa mère le sera également un peu plus tard .

L’action conjointe et coordonnée des services de secours a très certainement permis de sauver ce jour deux vies humaines le long des plages de Propriano .