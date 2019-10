Un court métrage corse à la Cinémathèque française

ARTE est un partenaire privilégié des courts métrages aussi bien dans la production que dans la diffusion. C’est dans le cadre de ce partenariat que la chaine franco-allemande diffusait, lundi dernier à la Cinémathèque française, des courts métrages dans le cadre des soirées Aujourd’hui le cinéma. Ces rendez-vous cinéphiles proposent chaque lundi des rencontres et des projections – mêlant courts et longs métrages – consacrées à la jeune création cinématographique contemporaine.

Parmi cette sélection hétéroclite d’un soir, avec des films traditionnels et d’animation, était projeté Féeroce, le deuxième court métrage de Fabien Ara, très récemment récompensé au Festival Arte Mare de Bastia. Le jeune acteur/réalisateur (lire ci-dessous) était bien accompagné pour l’occasion. A ses côtés, trois de ses acteurs, Capucine Lespinas, Marie-Pierre Nouveau et Nathanaël Maïni mais aussi sa productrice Amélie Quéret. Un film corse ne passant jamais inaperçu, c’est également Léonard Accorsi qui est venu en voisin parisien. Le jeune réalisateur vient de tourner Gasoil, son deuxième film après Feriti en 2017. Au casting de ce court-métrage, on retrouve…Marie-Pierre Nouveau mais aussi le musicien Nicolas Paoletti (Casablanca Drivers). Laurent Hérin, le coordinateur du Festival du film de Lama était également présent à cette projection.



Après la projection des six courts métrages, les équipes des films en profitent pour dire un mot accompagnées d’Hélène Vayssières, responsable de programme d’Arte. Une seule question dans la salle et elle est pour Fabien Ara. Un spectateur prend la parole et en profite pour signaler le jeu des acteurs de Féeroce et interroger le réalisateur sur le point de départ de ce projet.

Fabien Ara lui répond : « Le projet, l’idée m’est venue quand j’ai entendu le Pape François préconiser aux parents d’enfants gay de les conduire chez le psy. J’ai également été choqué d’apprendre que les thérapies de conversion existaient encore en France. »

A l'issue de cette question, il faut laisser la place à la séance suivante mais les échanges continuent sur le parvis de la Cinémathèque.