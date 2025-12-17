"Asha et l'étoile magique" dimanche à Ajaccio : Dans les coulisses de la comédie musicale créée par l'Entrée des artistes

Près de 30 artistes composent la troupe, élèves amateurs, enseignants et artistes professionnels. Parmi eux, l'artiste Bastien Vincensini, chanteur à Disneyland Paris, se joindra à la comédie musicale. Tous sont prêts à offrir 1h15 de magie, ponctuée par plus de 20 chansons emblématiques et pas moins de 200 costumes, avec une chorégraphie signée Marie-Arthémise Fau.



Le spectacle se veut plus qu'une simple succession de contes. Il propose une grille de lecture qui met en lumière la morale intrinsèque de ces histoires. L'intrigue suit Asha, jouée par Antonia Tailleu, dans sa quête pour rallumer son étoile, aidée par le personnage de la Marraine la Bonne Fée, interprétée par Marianne Culioli. Ce voyage initiatique permet aux personnages de naviguer dans différents univers Disney, allant des classiques comme La Petite Sirène, Aladdin, La Belle et la Bête aux plus récents. "Chaque univers va nous apporter quelque chose et va satisfaire les enfants et les grands enfants car il y a toutes les générations de Disney (...)", explique Aurélie Bérria. "C'est un gros mix du meilleur des chansons de Disney avec des choeurs puissants qui accompagnent les solistes", ajoutent Antonia et Marianne, les deux personnages principaux du spectacle.



Déjà présentée une première fois en février dernier, cette œuvre a été enrichie de nouveaux tableaux pour cette nouvelle série de représentations. La fondatrice souligne l'aspect unique du projet : "C'est une comédie musicale pour jeune public, immersive. On va être tout autour du public, que ça soit sur les balcons ou sur l'orchestre."