"Asha et l'étoile magique" dimanche à Ajaccio : Dans les coulisses de la comédie musicale créée par l'Entrée des artistes

Ce dimanche, le théâtre l'Empire à Ajaccio se prépare à accueillir un événement féerique : la comédie musicale "Asha et l'Étoile Magique", fruit du travail passionné de l'association L'Entrée des Artistes, école ajaccienne qui forme aux arts de la comédie musicale. Deux représentations sont prévues à 14h et 16h pour transporter le public, jeunes et moins jeunes, dans les univers enchanteurs de Disney.
À quelques jours de la première, dans les coulisses, l'heure est aux répétitions. La troupe peaufine les derniers ajustements. Entre faux filages et réglages techniques, la directrice de L'Entrée des Artistes, Aurélie Berria, confie : "Ce spectacle a été monté entre six mois et un an. C'est un processus long, mais nous l'adorons. Il y a des arrangements vocaux, des adaptations, la création de la scénographie et de la mise en scène, sans oublier l'écriture." Cette approche s'inscrit dans la volonté de l'école de former des artistes complets et pluridisciplinaires.
Un voyage immersif à travers les classiques Disney
Près de 30 artistes composent la troupe, élèves amateurs, enseignants et artistes professionnels. Parmi eux, l'artiste Bastien Vincensini, chanteur à Disneyland Paris, se joindra à la comédie musicale. Tous sont prêts à offrir 1h15 de magie, ponctuée par plus de 20 chansons emblématiques et pas moins de 200 costumes, avec une chorégraphie signée Marie-Arthémise Fau.
Le spectacle se veut plus qu'une simple succession de contes. Il propose une grille de lecture qui met en lumière la morale intrinsèque de ces histoires. L'intrigue suit Asha, jouée par Antonia Tailleu, dans sa quête pour rallumer son étoile, aidée par le personnage de la Marraine la Bonne Fée, interprétée par Marianne Culioli. Ce voyage initiatique permet aux personnages de naviguer dans différents univers Disney, allant des classiques comme La Petite Sirène, Aladdin, La Belle et la Bête aux plus récents. "Chaque univers va nous apporter quelque chose et va satisfaire les enfants et les grands enfants car il y a toutes les générations de Disney (...)", explique Aurélie Bérria. "C'est un gros mix du meilleur des chansons de Disney avec des choeurs puissants qui accompagnent les solistes", ajoutent Antonia et Marianne, les deux personnages principaux du spectacle.
Déjà présentée une première fois en février dernier, cette œuvre a été enrichie de nouveaux tableaux pour cette nouvelle série de représentations. La fondatrice souligne l'aspect unique du projet : "C'est une comédie musicale pour jeune public, immersive. On va être tout autour du public, que ça soit sur les balcons ou sur l'orchestre."
Déjà présentée une première fois en février dernier, cette œuvre a été enrichie de nouveaux tableaux pour cette nouvelle série de représentations. La fondatrice souligne l'aspect unique du projet : "C'est une comédie musicale pour jeune public, immersive. On va être tout autour du public, que ça soit sur les balcons ou sur l'orchestre."
La naissance du spectacle
"Asha et l’Étoile Magique" est né du désir d’Aurélie Berria de créer un spectacle musical familial, dynamique et inspiré des grands classiques Disney. Elle imagine un format modulable, un véritable "spectacle à tiroirs" permettant de faire voyager le public à travers différentes univers. L’idée se précise lorsque Antonia Tailleu, revenue d’un séjour à Disneyland Paris, apporte son enthousiasme et son regard nourri par l’énergie des shows du parc. Marianne Culioli rejoint naturellement le duo, enrichissant la réflexion par son expérience d’écriture. "C'est un spectacle qui a été créé il y a un an, coécrit avec une partie de ma troupe, une partie de mes élèves. C'est une oeuvre entièrement produite par l'association l'Entrée des Artistes que je dirige depuis une quinzaine d'années", explique la fondatrice. Dans le cadre du cursus comédie musicale, artistes agueris ou amateurs y sont coachés tout au long de l'année vocalement, scéniquement par les professeurs. Et d'autres artistes se greffent en fonction des projets et des besoins.
"On espère faire briller les yeux des enfants et des adultes", concluent Antonia et Marianne, prêtes à réunir toutes les générations autour de la magie de cette œuvre.
Savoir + :
Asha et l'Étoile magique
Représentations ce dimanche 21 décembre au théâtre Empire à Ajaccio à 14h et 16h. Dès 3 ans.
Réservations sur : https://www.corsebillet.co/Asha-et-l-etoile-Magique-AIACCIU_a1815.html?fbclid=IwY2xjawOvX8ZleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeBu2hM7uMBZ97VPE1RTpttQCT5RYUVnXlflPSgv8v1NELCGWMZtzsjii5lEU_aem_aBFeoqIUjLixqNAqukSUWA
