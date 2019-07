Un chien meurt entre Marseille et Ajaccio : plainte contre Corsica Linea

Le contenu de sa plainte

"J'ai pris un billet de Corsica Linea Paglia Orba aller de Marseille à Ajaccio du 29 Juin à 19 heures

On m'a obligé à mettre ma chienne âgée de 3 ans de race bouledogue anglais prénommée Bridger dans un chenil.

Le 30 Juin à 6h30 nous avons découvert notre animal de compagnie morte dans sa cage à la suite d'un choc thermique et à une éventration.

Je tiens à préciser que lors de l'achat du billet; Corsica Linea nous indique que des surveillance s sont effectuées lors de la traversée, ce qui est faux.

Je vous remets la photocopie de mon certificat du vétérinaire daté du 2 Juillet qui indique la cause du décès de ma chienne.

Je dépose plainte contre la Corsica Linea pour maltraitance à animal"