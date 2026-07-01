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U tempu in Corsica


le Mercredi 1 Juillet 2026 à 07:05

La Corse demeure en vigilance orange canicule avec des températures qui pouront encore atteindre localement, surtout dans le Sud, 38 degrés. Quelques orages peuvent encore éclater dans le Centre et déborder sur la plaine orientale.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo



(Annick Medori)
(Annick Medori)
U tempu in Corsica





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