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U tempu in Corsica


La rédaction le Lundi 22 Juin 2026 à 07:00

Il fera très chaud aujourd'hui en Corse. L'île a d'ailleurs été placée en vigilance orange canicule à compter de 12h par Météo France. Après une matinée ensoleillée, quelques orages pourront toutefois se former sur le relief du centre de l'île.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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