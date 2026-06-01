U tempu in Corsica
La rédaction le Lundi 22 Juin 2026 à 07:00
Il fera très chaud aujourd'hui en Corse. L'île a d'ailleurs été placée en vigilance orange canicule à compter de 12h par Météo France. Après une matinée ensoleillée, quelques orages pourront toutefois se former sur le relief du centre de l'île.
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(Photo : Françoise Geronimi)