Escapade en Campanie : 99 corses entre découvertes, émotions et imprévus

Ils étaient 99 à répondre à l'appel du Comité des fêtes et de l'Animation du Patrimoine de Bastia, présidé par Jean-Baptiste Raffalli, pour une escapade de cinq jours à la découverte des trésors de la Campanie. Entre patrimoine exceptionnel, paysages de rêve, gastronomie italienne et moments de partage, le séjour, concocté par Francesco et Sara, de Zirlio, auxquels Ilaria a apporté son concours, a tenu toutes ses promesses.Dès leur arrivée à Bassano Romano, les participants ont retrouvé avec plaisir les souvenirs du jumelage qui unit depuis de nombreuses années la commune italienne à Bastia. La visite du monastère San Vincenzo avec l'admirable Christ de Giustiniani de Michel-Ange Buonarroti, l'accueil chaleureux réservé au groupe par le jeune maire de la commune, et la… soirée passée dans ce lieu chargé d'histoire, ont constitué une entrée en matière particulièrement appréciée.Le lendemain, changement d'époque avec la découverte de la majestueuse Reggia di Caserta voulue par Charles de Bourbon, roi de Naples et de Sicile, pour faire de l'ombre à Versailles. Les vastes salons, les escaliers monumentaux et les jardins sont impressionnants et les voyageurs n'ont rien perdu de la magnificence voulue par ses concepteurs La visite s'est poursuivie dans les ruelles pittoresques de Casertavecchia, où le charme du village médiéval a séduit les amateurs d'histoire et de patrimoine.L'une des journées les plus attendues fut sans conteste celle consacrée à la côte amalfitaine, ralliée en hydroglisseur du type de ceux entreront en service bientôt entre Bastia et l'Itale,. Amalfi, son port, sa baien, ses maisons accrochées à la falaise, ses ruelles, sa cathédrale et son atmosphère méditerranéenne ont offert aux Bastiais un décor de carte postale.Un peu avant, à Sorrente, malgré la chaleur accablante, chacun a profité d'un moment de liberté pour flâner dans les rues commerçantes, découvrir l'artisanat local ou simplement découvrir les saveurs particulière de la pizza locale ! La visite d'une entreprise spécialisée dans la fabrication du limoncello a ajouté une note gourmande au début cette journée en Campanie.

Le séjour s'est poursuivi par la découverte d'une autre spécialité emblématique de la région : la mozzarella di bufala campana. Les participants ont visité une exploitation ultramoderne où le bien-être animal occupe une place centrale. Les bufflonnes y sont traites par un système automatisé diffusant des œuvres de Mozart, tandis que des équipements dédiés les brossent et les massent à l'envi Habituées à la présence humaine, elles se prêtent volontiers aux caresses des visiteurs. La dégustation qui a suivi a remporté un vif succès auprès du groupe, avant le départ pour la découverte du site archéologique de Paestum. Face aux impressionnants temples grecs remarquablement conservés, beaucoup ont mesuré la richesse historique de cette terre italienne où chaque pierre semble raconter plusieurs siècles d'histoire. L'ultime halte à San Gimignano en a apporté une dernière preuve.





Mais tout voyage réserve son lot d'imprévus et celui-ci n'a pas échappé à la règle. Une chaleur particulièrement intense a accompagné le groupe durant une grande partie du séjour. Quelques participants ont été victimes de coups de chaud sans gravité, nécessitant néanmoins l'intervention des secours italiens dont le professionnalisme et la réactivité ont été unanimement salués.

Autre épisode marquant : le retard enregistré lors de l'embarquement à Amalfi. Une attente prolongée qui aurait pu entamer les nerfs des voyageurs mais qui s'est finalement transformée en moment de détente et de discussions improvisées. Comme souvent dans ce type d'aventure, les contretemps ont été vécus avec philosophie et humour.

Le retour a lui aussi réservé une surprise de taille. Alors que les deux autocars poursuivaient leur route, un violent épisode venteux a provoqué la chute de plusieurs arbres sur l'autoroute. La circulation s'est retrouvée fortement perturbée, entraînant un retard inévitable. Là encore, la patience et la bonne humeur ont pris le dessus, tandis que les chauffeurs géraient la situation avec tout le professionnalisme nécessaire.





Et puisque l'esprit du voyage ne se résume pas aux monuments visités, certains moments plus insolites resteront également dans les mémoires. Ainsi, une « masseuse » improvisée s'est retrouvée à soulager les jambes fatiguées de plusieurs voyageuses, suscitant autant de sourires que de demandes de rendez-vous. Une scène parmi d'autres qui illustre parfaitement l'ambiance chaleureuse ayant régné tout au long du séjour.

Au fil des repas, des visites, des trajets en autocar et des soirées passées ensemble, les liens se sont encore renforcés entre les participants. Au moment de reprendre le chemin de la Corse, chacun emportait dans ses bagages bien plus que des souvenirs de voyage : des moments de partage, des anecdotes à raconter et le plaisir d'avoir vécu une belle aventure collective.

Et comme souvent avec les membres du Comité des fêtes et de l'Animation du Patrimoine de Bastia, l'histoire ne s'est pas arrêtée au retour. Alors même que les souvenirs de Campanie étaient encore dans toutes les conversations, les regards se tournaient déjà vers la prochaine destination. Le rendez-vous est d'ores et déjà fixé : ce sera le Pays basque, avec en point d'orgue le célèbre Festival du piment d'Espelette.

Une nouvelle aventure se prépare. Mais celle de la Campanie restera longtemps dans les mémoires des 99 voyageurs qui l'ont vécue ensemble.

