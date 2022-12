Almanaccu di Bastia : a tradizione viva di Bastia è di u so circondu

nous font découvrir 60 nouvelles pages de faits historiques, d'anecdotes et d'illustrations inédites.

Au total c

"L'edizione nova di l'almanaccu accrisciuta"

"On y retrouve comme dans l'édition de 2015 "Une page, un jour" du 1er janvier au 31 décembre, des anecdotes sous forme de veillées avec des passages consacrés à la Grande Histoire. Mille et un faits et choses qui rappellent le beau passé de cette ville avec des personnages entrés à jamais dans la légende de Bastia" explique Jean-Baptiste Raffalli, qui, pour la réalisation de ce complément de l'Almanaccu, a, encore, bénéficié de l'aide précieuse de Ghjermana De Zerbi, chercheur et militante de la défense de la langue corse, qui a écrit et traduit en Corse maints textes et auquel quelques confrères, Jean-Pierre Girolami, qui rappelle le coup d'Etat contre Napoléon mené à… Bastia, et Pierre-Louis Alessandri, qui y dit tout son attachement pour sa ville, notamment, ont apporté leur brillant concours.

Mais si le président du comité des fêtes et de l'Animation du Patrimoine de Bastia est particulièrement fier du résultat obtenu, il aime aussi à rappeler que "l'edizione nova di l'almanaccu accrisciuta" révèle quelques faits historiques dont la ville a été le théâtre, mais qui n'avaient pas été clairement établis jusque-là.







Les histoires, les photos des personnages de la ville jaunis par le temps, la macagne, l'Histoire avec un H : on n'ignorera plus rien de Bastia après avoir lu cet ouvrage qui mérite de figurer dans toutes les bibliothèques bastiaises.



----



Prix : 40 €, en vente aux librairies Papi et Alma de Bastia

Voilà une bonne idée de cadeau pour tous ceux nombreux qui aiment l'histoire et les histoires bastiaises. Cet almanaccu, qui rapporte surtout a tradizione viva di Bastia è di u so circondu, vient, en effet, compléter sa première belle édition de 2005 distinguée par le prix du Livre corse l'année suivante.Avec ce nouvel almanach Batti Raffalli et tous ceux qui l'ont secondé dans cette tâchee ne sont pas moins de 440 pages dédiées à l'histoire de Bastia dont on va pouvoir se nourrir au cours de nos prochaines soirées d'hiver.