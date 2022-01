Les mille et une initiatives du comité d'animation du patrimoine de Bastia

Ainsi, après avoir survolé les actions des différents ateliers menés durant l'année écoulée, les responsables du Comité ont dressé le bilan des récents voyages dans l'Archipel Toscan ainsi que le séjour à Berlin.



Les activités à venir ont bien sûr également été évoquées.

Pour l'année nouvelle outre la préparation de l'incontournable spectacle historique À Notte di A Memoria, les adhérents ont validé le projet de restauration de la girouette en forme d'ange qui ornait la croix de la Cathédrale Sainte-Marie ainsi que la reprise de l'inventaire des ouvrages de la donation du compositeur Francois Païta.



Un autre atelier s'adonnera à la fabrication de pochoir pour sauvegarder des décors retrouvés dans le Centre Ancien.

Le Comité a aussi décidé la réimpression de l'Almanaccu di Bastia è u sò circondu (prix du livre Corse 2006) pour laquelle une souscription est ouverte aussi bien auprès de tous les adhérents que de tous les Bastiais passionnés de leur histoire.



Le Comité, qui ne reste jamais inactif, a encore a décidé de présenter sa candidature pour organiser le Congrès des fêtes et spectacles historiques à Bastia pour le long Week-end du 1er novembre 2024.

Enfin, pour le chantier de la maisonnette de l'Octroi, beaucoup d'adhérents se sont portés volontaires pour continuer sa restauration lorsque le gros œuvre, effectué par la ville, sera terminé.





Et puis parce que le comité d'animation du patrimoine de Bastia met aussi un point d'honneur à transporter ses adhérents à travers l'Europe, un séjour dans les Pouilles a été concocté et programmé. Il est prévu pour le mois de mai et est, d'ores et déjà complet.



Cette réunion s'est poursuivie avec l'intervention de Jean-Charles Ciavatti , chercheur au service de l'Inventaire à la direction du Patrimoine de la Collectivité de Corse et Conservateur des Antiquités historiques et objets d'Art du Cismonte.

Le thème suivi avec attention a permis à l'assistance de faire un tour de Corse des Maisons Fortes.

A noter aussi qu'une étudiante de l'Université d Corse viendra se fondre durant quatre mois au sein de l'équipe dirigeante du comité afin de faire mieux passer ses messages et assurer un lien entre tous les adhérents de l'association.