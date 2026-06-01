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A maghjina - Quandu a muntagna scontra u mare


La rédaction le Lundi 22 Juin 2026 à 07:05

Sentinelle dominant Calvi, la Croix des Autrichiens offre un panorama exceptionnel sur la baie, l'immensité bleue et les paysages lumineux de la Balagne.
Si, comme Florence Guenot, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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