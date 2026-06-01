A maghjina - Quandu a muntagna scontra u mare
La rédaction le Lundi 22 Juin 2026 à 07:05
Sentinelle dominant Calvi, la Croix des Autrichiens offre un panorama exceptionnel sur la baie, l'immensité bleue et les paysages lumineux de la Balagne.
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(Photo : Florence Guenot)