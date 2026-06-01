Un incendie se déclare à bord du GNV Azzurra au large de la Corse : plus de 870 personnes secourues

Une importante opération de secours en mer a mobilisé les autorités françaises et italiennes dans la nuit de vendredi à samedi au large de Senetosa. Vers 21 heures, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée (CROSS Med) a en effet été alerté après le déclenchement d'un incendie à bord du ferry GNV Azzurra.



Selon un communiqué de la préfecture maritime de Méditerranée, le feu s'est déclaré « dans le local machine du navire à passagers Azzurra, de la compagnie GNV, alors qu'il se trouvait au large de la Corse-du-Sud à 18 milles nautiques du cap de Senetosa, dans la zone de responsabilité française ». Le navire assurait alors une liaison entre Porto Torres, en Sardaigne, et Gênes. À son bord se trouvaient 763 passagers ainsi que 113 membres d'équipage.



D’importants moyens français engagés sur l’opération



« L’incendie a été maîtrisé puis éteint par l’équipage vers 23h30. Le navire a également signalé une perte de capacité de manœuvre consécutive à cet événement », indique la préfecture en précisant que malgré la gravité de la situation, aucune victime n'est à déplorer. Compte tenu du nombre de personnes à bord et de la situation technique du navire, le préfet maritime de la Méditerranée a toutefois décidé de déclencher le dispositif ORSEC maritime de niveau 2 « afin de coordonner les opérations d'assistance au navire et de sécurisation de la situation ».



D’importants moyens français ont donc été engagés sur place afin d’assurer « l’évaluation de la situation, l’assistance du navire et la sécurisation de la zone », à savoir le navire de sauvetage hauturier SNS 17-07 Cyrnos de la SNSM de Propriano ; le canot tout temps SNS 063 L’Herminier II de la SNSM de Bonifacio ; le remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvatage Abeille Méditerranée ou encore le remorqueur Persevero, basé au port d’Ajaccio.



Un hélicoptère Puma de l'armée de l'Air et de l'Espace, basé à Solenzara, a également été mobilisé afin d'hélitreuiller à bord une équipe d'évaluation et d'intervention composée de six pompiers spécialisés dans les feux de navires ainsi que d'un marin mécanicien de la base d'aéronautique navale d'Aspretto.



Le navire remorqué vers Porto Torres



En parallèle, les autorités françaises ont travaillé en lien avec leurs homologues italiens et l'armateur du navire afin de permettre l'engagement du remorqueur italien Alessandro Onorato, basé à Porto Torres.



Après l'intervention de l'équipe d'évaluation durant la nuit, « vers 6h30, le GNV AZZURRA a été pris en remorque par l'Alessandro Onorato », précise la préfecture maritime en ajoutant que « le convoi, suivi conjointement par les autorités italiennes et françaises, fait actuellement route vers le port de Porto Torres ».