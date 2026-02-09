Trois militants de Nazione mis en examen pour "violence aggravée"

Pierre Paoli et Sébastien Poilblan ont été écroués tandis que Basile Paoli, le fils du premier, a été placé sous contrôle judiciaire, indique à l'AFP une source proche du dossier.



Ils sont accusés d'avoir perpétré "des violences aggravées" le 21 juillet dans "une brasserie de Sarrola-Carcopino", en périphérie d'Ajaccio, avec une victime "grièvement blessé à l'œil notamment avec une incapacité totale de travail importante", précise le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe, dans un communiqué.



"Soupçonnés d'être à l'origine des violences", Pierre Paoli, boxeur septuagénaire, et Sébastien Poilblan ont été placés en détention provisoire tandis que Basile Paoli, le fils du premier, a été placé sous contrôle judiciaire, ajoute Nicolas Septe dans un communiqué.



"La victime pourrait perdre un œil", déclare à l'AFP une source proche de l'enquête en évoquant "40 jours" d'incapacité totale de travail (ITT).



Dans une note confidentielle de la police répertoriant les 20 bandes criminelles actives en Corse en 2025 et consultée par l'AFP, les trois hommes apparaissent dans la bande dite "Paoli" dont Pierre Paoli, ancien chef du FLNC en Corse-du-Sud et cadre du parti Nazione, est le chef. Ce clan aurait, selon la note, "délaissé les luttes idéologiques pour se consacrer à des intérêts financiers, dans une dérive affaireiste toujours plus forte".



"L'emprise de ce groupe dans les milieux économiques, politiques et criminels de l'île en fait l'une des équipes les plus puissantes actuellement", écrivent encore les policiers, précisant que ces "mafionalistes" cherchent "à dominer certains secteurs (BTP, restauration)". "Pierre Paoli est le chef des mafionalistes de Corse-du-Sud", assure mercredi à l'AFP une source proche de l'enquête.



Dans un communiqué, le parti Nazione et l’associu Sulidarita, avaient dénoncé lundi les "perquisitions, portes défoncées, intervention à 6 heures du matin" et la présomption d'innocence "reléguée au second plan" dans cette affaire. "Depuis toujours, nous considérons que l'État français a recours à ce type de méthodes pour criminaliser celles et ceux qui résistent et défendent une revendication politique", ont-ils affirmé en dénonçant une "logique d'intimidation et de stigmatisation".



En réponse, le procureur a précisé dans son communiqué "qu'à ce stade des investigations, aucun mobile politique en relation avec les personnes impliquées et leur appartenance au mouvement Nazione ne semble être à l'origine des mises en cause et du placement en détention provisoire des principales personnes soupçonnées d'être impliquées dans ce dossier".



Dans un autre communiqué publié mercredi, Sulidarita réclame "la libération des militants incarcérés", assurant que "la détention provisoire ne doit pas devenir le prolongement d'une démonstration de force".