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Judo - Le club de Porto-Vecchio rend hommage à son entraîneur historique


GAP le Dimanche 21 Juin 2026 à 19:48

Si la traditionnelle remise des ceintures du Judo Club de Porto-Vecchio a une nouvelle fois récompensé les progrès des licenciés, cette édition 2026 restera surtout celle de l'hommage rendu à Gilles Seydoux. Quarante ans après ses débuts comme entraîneur, le technicien historique du club a vécu un moment chargé d'émotion, entouré de plusieurs générations de judokas ce samedi



Judo - Le club de Porto-Vecchio rend hommage à son entraîneur historique
Comme chaque mois de juin, le Judo Club de Porto-Vecchio a célébré la traditionnelle remise des ceintures, un rendez-vous toujours très attendu qui récompense le travail et les progrès accomplis par les licenciés tout au long de la saison. Mais cette édition 2026, organisée samedi après-midi dans la grande salle du Centru Spurtivu Claude Agostini, avait une saveur toute particulière.
 
Au-delà de la remise des nouvelles ceintures, symbole de l'investissement et de la persévérance des judokas, le club a tenu à rendre un vibrant hommage à son entraîneur historique, Gilles Seydoux, qui fête cette année 40 années passées au service du judo porto-vecchiais.
 
Quatre décennies au cours desquelles des centaines de licenciés ont pu bénéficier des conseils avisés de ce coach au palmarès plus qu’éloquent. Pour rappel une certaine Priscilla Gneto, médaillée de bronze lors des Jeux de Londres en 2012, a commencé son parcours sur les tatamis de Porto-Vecchio.
 
Pour marquer cet anniversaire, de nombreux anciens licenciés avaient fait le déplacement afin de remercier celui qui les a accompagnés pendant une partie de leur parcours. Une surprise organisée en présence de Stéphanie Papi, représentant le maire de Portivechju, qui a donné lieu à un moment particulièrement émouvant.
 
 Visiblement touché par les témoignages d'affection et de reconnaissance, Gilles Seydoux n'a pas caché son émotion.
 
Cette cérémonie est venue conclure une saison particulièrement réussie pour le club, qui compte aujourd'hui 208 licenciés. Une année riche en résultats, aussi bien sur les tatamis corses que lors des compétitions disputées sur le continent, confirmant une nouvelle fois le dynamisme et la vitalité du judo porto-vecchiais.
 
 





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