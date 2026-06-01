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Gymnastique - À Porto-Vecchio, la Corse et la Martinique se retrouvent pour la Coupe des Îles


GAP le Samedi 20 Juin 2026 à 21:14

Vendredi soir, la sélection corse de gymnastique accueillait son homologue martiniquaise au Centru Spurtivu Claude Agostini de Porto-Vecchio pour une rencontre de la Coupe des Îles, marquée par de belles performances des deux délégations.



Gymnastique - À Porto-Vecchio, la Corse et la Martinique se retrouvent pour la Coupe des Îles
Si les Jeux des Îles peinent à retrouver leur dynamisme en cette année 2026, les échanges sportifs entre territoires insulaires continuent, eux, de faire vivre cet esprit de partage. C'est dans ce cadre que la sélection corse de gymnastique a accueilli, vendredi soir, son homologue de la Martinique au Centru Spurtivu Claude Agostini de Porto-Vecchio, à l'occasion de la Coupe des Îles.
Les gymnastes des deux sélections se sont affrontées sur les quatre agrès de la gymnastique artistique féminine : le sol, la poutre, le saut et les barres asymétriques. Trois catégories d'âge étaient représentées lors de cette confrontation, offrant un beau spectacle au public venu assister à la compétition.
Au terme des différentes épreuves, la Martinique s'est illustrée en remportant deux des trois catégories grâce à Thaina René, victorieuse chez les 8-10 ans, et Mathilde Cleon, sacrée chez les 10-12 ans. La sélection corse a, de son côté, décroché la première place dans la catégorie des 13-16 ans grâce à la belle prestation de Livia Simon-Leonetti.

Les résultats

Gymnastique - À Porto-Vecchio, la Corse et la Martinique se retrouvent pour la Coupe des Îles
RER 8-10 ans : 1. Thaïna René (Martinique) 61,51 pts, 2. Luna-Alma Honceru (Corse) 58,66 pts, 3. Emilia Giraschi (Corse) 57,15 pts, 4. Maya Patricia Vacaru (Corse) 55,15 pts.
 
Perf 10-12 ans : 1. Mathilde Cleon (Martinique) 46,31 pts, 2. Thaissyia Mourougandy (Martinique) 45,81 pts, 3. Romane Meilgen (Martinique) 44,31 pts, 4. Tessa Pouseiro Das Neves (Martinique) 42,31 pts, 
 
Perf 13-16 ans : 1. Livia Simon-Leonetti (Corse) 49.93 pts, 2. Louane Fonteniaud (Martinique) 48,15 pts, 3. Serena Figuières-Antoine (Corse) 45,90 pts, 4. Noëlla Noëlle (Martinique) 44,56 pts


 





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