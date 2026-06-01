Calvi-Balagne : des plages toujours plus accessibles pour un tourisme inclusif

Alors que l'été est presque là, le 12 juin dernier, à l’entrée de la plage de Sant’Ambrosgiu, élus, professionnels du tourisme, gestionnaires de sites et acteurs du handicap se sont réunis à l’occasion de la présentation du dispositif « Plages accessibles 2026 » porté par l’Office de Tourisme Intercommunal Calvi-Balagne. Une initiative qui confirme la volonté du territoire de rendre le littoral accessible au plus grand nombre.



Aux côtés des maires concernés, des prestataires d’activités et d’Eric Valery, président de l’association Cap Corse Handicap et référent technique du projet, les participants ont dressé un état des lieux des équipements déjà en place et présenté les nouveautés de la saison.



Une démarche engagée depuis 2024



Pour Anne-Marie Piazzoli, la directrice de l'office intercommunal de tourisme, cette politique d’accessibilité s’inscrit dans une réflexion globale menée à l’échelle intercommunale. « C’est une opération qui a démarré en 2024 à la demande de la Communauté de communes afin de rendre les plages plus accessibles à la baignade. Dans une démarche globale d’inclusion, nous avons progressivement équipé les plages du territoire avec des tapis d’accès et des fauteuils permettant la mise à l’eau des personnes en situation de handicap », a-t-elle expliqué.



Aujourd’hui, plusieurs sites bénéficient de ces aménagements : la plage d’Algajola avec l’appui de Charles Fluxia et d’Algajola Sport Nature, les plages de Sant’Ambrosgiu et de la Marine de l’Arîella à Lumio, la plage de la Pinède à Calvi, ou encore la plage de Galeria.



À ces équipements s’ajoutent différents points d’accueil et de mise à disposition de fauteuils amphibies grâce à l’implication de partenaires locaux, des capitaineries, des postes de secours et du Calvi Nauti Club.



Sant’Ambrosgiu franchit une nouvelle étape



La principale nouveauté de cette saison concerne la plage de Sant’Ambrosgiu où un nouveau dispositif vient compléter l’offre existante. Le maire de Lumiu, Étienne Suzzoni, a rappelé l’importance de cette réalisation.

« Nous avons été sollicités par l’association Cap Corse Handicap et nous avons immédiatement répondu présent. Après l’aménagement réalisé au niveau du Matahari, nous poursuivons notre engagement afin de rendre nos plages accessibles à tous ».



L’élu a également souligné la dimension humaine du projet. « Nous avons tous dans notre entourage des personnes confrontées au handicap. On connaît les difficultés que cela représente pour accéder simplement à la plage ou à la mer. Il était important d’apporter une réponse concrète à ces familles », a-t-il indiqué.



Concrètement, le fauteuil amphibie sera désormais disponible auprès de la capitainerie de Sant’Ambrosgiu durant les horaires d’ouverture. Les agents pourront accompagner les familles si nécessaire, avec l’appui des professionnels présents sur le site.



Un niveau d’accessibilité renforcé



L’autre évolution majeure de 2026 concerne l’obtention d’un niveau 4 d’accessibilité pour certains sites. Cette classification distingue les plages proposant un service étendu sur plus de 120 jours par an, avec notamment la présence de sanitaires et de douches adaptés. C’est désormais le cas à Sant’Ambrosgiu ainsi qu’au Calvi Nauti Club.

Un investissement rendu possible grâce à l’implication de structures privées qui intègrent ces équipements dans leur offre de services, en complément de l’action des collectivités.



Pour les porteurs du projet, l’enjeu dépasse largement la seule question des équipements. « On pourrait dire qu’on ne voit pas beaucoup de personnes en situation de handicap sur nos plages. Mais c’est justement parce que les services n’existaient pas toujours. Plus on développe l’accessibilité, plus on permet à ces publics de voyager et de profiter du territoire », souligne Anne-Marie Piazzoli. Et de conclure : « L’objectif est simple : permettre à une personne en situation de handicap d’accéder aux mêmes services qu’une personne valide. C’est cela, l’inclusion ».



Avec six points d’accès répartis entre Algajola, Lumio, Sant’Ambrosgiu, Calvi et Galeria, la Balagne poursuit ainsi sa volonté de faire de son littoral un espace ouvert à tous, habitants comme visiteurs.



Un investissement soutenu par l’Agence du Tourisme de la Corse



La mise en place de ces équipements représente un investissement conséquent porté par l’Office de Tourisme Intercommunal Calvi-Balagne. « L’Office de Tourisme Intercommunal Calvi-Balagne a investi dans ces équipements à partir de 2024. Cette opération a été financée à 80 % par l’Agence du Tourisme de la Corse. Nous mettons ensuite ces équipements à disposition des communes et des structures partenaires qui souhaitent s’engager dans cette démarche d’accessibilité », a expliqué Anne-Marie Piazzoli.



Pour les communes d’Algajola, Lumio, Calvi et Galeria, l’investissement global consacré aux tapis d’accès et aux fauteuils de baignade s’élève à environ 26 000 euros. Un coût qui reste maîtrisé au regard de la durée de vie attendue de ces équipements. « Ce sont des matériels conçus pour durer plusieurs années. Nous surveillerons naturellement leur état d’usure, notamment celui des fauteuils, mais l’objectif est bien de disposer d’équipements pérennes au service des habitants et des visiteurs », a-t-elle détaille la directrice de l'office intercommunal de tourisme. Ce soutien financier et l’engagement des collectivités locales permettent aujourd’hui à la Balagne de poursuivre le développement d’un tourisme plus inclusif et accessible à tous.