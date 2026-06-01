La Corse passe en vigilance jaune canicule ce dimanche

L'été commence sous un soleil brûlant. Après plusieurs jours de fortes chaleurs, la Corse basculera en vigilance jaune canicule ce dimanche 21 juin, à partir de midi. Si l'île reste relativement épargnée par rapport au continent, où 60 départements sont placés en vigilance orange, les températures attendues justifient une surveillance particulière.



Selon les prévisions de Météo-France, les températures poursuivront leur hausse tout au long du week-end. En Corse-du-Sud, les maximales atteindront 32 à 35°C, avec des pointes pouvant grimper jusqu'à 38°C dans le Sartenais. En Haute-Corse, le mercure affichera 33 à 36°C, tandis que les températures resteront élevées durant la nuit, avec 20 à 23°C sur le littoral et jusqu'à 25°C dans le Cap Corse.



Les préfectures des deux départements soulignent en outre que cet épisode ne devrait pas s'arrêter dès dimanche. Il pourrait « se maintenir en début de semaine prochaine, voire s'intensifier », notamment en raison de températures minimales qui continueront d'augmenter au fil des jours.



Face à cette situation, les services de l'État appellent à la vigilance. Ils recommandent de boire régulièrement de l'eau, de limiter les efforts physiques, particulièrement aux heures les plus chaudes, et de porter une attention particulière aux personnes les plus fragiles, à savoir les personnes âgées, les jeunes enfants, les personnes en situation de handicap ou encore les travailleurs exposés.



À l'occasion de la Fête de la musique, organisée ce dimanche dans de nombreuses communes de l'île, les préfectures invitent également à modérer la consommation d'alcool, rappelant qu'elle favorise la déshydratation. Les organisateurs de manifestations en extérieur sont, eux aussi, appelés à adapter leurs dispositifs de sécurité et d'accompagnement sanitaire.



Enfin, la préfecture de Haute-Corse rappelle que l'arrêté interdisant l'emploi du feu, en vigueur depuis le 15 juin, reste pleinement applicable. Une mesure destinée à limiter les risques d'incendie dans un contexte de sécheresse et de fortes chaleurs.

