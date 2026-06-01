U tempu in Corsica
La rédaction le Samedi 20 Juin 2026 à 07:00
Le ciel sera parfaitement bleu pour commencer le week-end en Corse. Dans l'après-midi quelques nuages pourront toutefois se développer sur le relief et amener quelques orages dans le centre de l'île.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo