Proposition sexuelle à une mineure : un quadragénaire, piégé par un internaute, écroué à Ajaccio

L'homme de 47 ans a été arrêté mardi à son domicile de Bocognano à la suite d'un signalement sur la plateforme Pharos (site gouvernemental permettant de signaler les contenus illicites), venant d'un internaute qui se faisait passer pour une jeune adolescente afin de piéger de possibles prédateurs sexuels et qui était rentré en contact avec lui, a indiqué à l'AFP Nicolas Septe, procureur d'Ajaccio, confirmant des informations de Corse-Matin.



Il a été mis en examen pour "propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans par un majeur utilisant un moyen de communication électronique", pour "détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique" et "transmission d'image à caractère pornographique d'un mineur de 15 ans", a précisé le magistrat en saluant l'enquête des gendarmes de Corse.



Pour le premier chef, les faits ont été commis "en Corse-du-Sud entre le 1er janvier 2025 et 17 avril 2026" tandis que pour les deux suivants, ils ont été commis "en Corse-du-Sud et dans le Nord, entre le 16 juin 2020 et le 16 juin 2026".



Il a également été placé sous le statut de témoin assisté pour "corruption de mineur".



La semaine dernière, un sexagénaire avait été mis en examen et écroué à Bastia après avoir été piégé sur TikTok. En mai dernier, derrière l'avatar d'une adolescente, le streamer Finnyzyy avait, de façon similaire, démasqué un pédocriminel présumé.



Cette méthode qui consiste à piéger les pédocriminels avait fait tiquer nombre d'acteurs de la protection de l'enfance, tandis que ces "chasseurs" clament qu'"il y a plus de bénéfices qu'autre chose".



L'intention "est compréhensible, d'autant que les moyens alloués à la lutte contre les violences sexuelles sur mineurs restent insuffisants face à l'ampleur des phénomènes", avait indiqué fin mai à l'AFP Véronique Béchu, directrice de l'Observatoire des violences numériques faites aux mineurs au sein de l'association e-Enfance/3018. "Mais selon la façon dont ces pratiques sont mises en œuvre, elles peuvent causer bien plus de tort que de bien", avait assuré cette ex-responsable de l'Office mineurs de la police nationale (Ofmin).