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Un épisode de fortes chaleurs attendu ce week-end en Corse-du-Sud


La rédaction le Vendredi 19 Juin 2026 à 11:56

La Corse-du-Sud s'apprête à connaître un épisode de fortes chaleurs ce week-end. Face à cette hausse des températures, la préfecture appelle à la prudence et rappelle les gestes à adopter, tout en précisant qu'une vigilance canicule n'est pas exclue à partir de dimanche.



(Photo d'illustration)
(Photo d'illustration)
Alors qu’une grande partie du continent suffoque sous une canicule précoce depuis quelques jours, la Corse-du-Sud va être concernée par un épisode de fortes chaleurs ce week-end.
 
« Météo-France annonce une montée sensible des températures jusqu’à dimanche sur l’ensemble du territoire, dont la Corse-du-Sud », indique la préfecture dans un communiqué en précisant qu’à ce stade « aucun niveau de vigilance canicule n’est déclenché pour le département », même si cela « n’est toutefois pas exclu dimanche ». 
 
La préfecture annonce pour sa part suivre avec attention l’évolution de la situation et affirme que « l’ensemble des acteurs concourant au plan de gestion des vagues de chaleur, dont notamment les acteurs sanitaires et sociaux, sont d’ores et déjà mobilisés ». 
 
En parallèle, la population est invitée à adopter les bons réflexes pour se protéger de la chaleur à savoir notamment s’hydrater régulièrement et limiter les efforts physiques, surtout aux heures les plus chaudes. Une vigilance particulière est en outre demandée à l’égard des personnes vulnérables (personnes âgées, en situation de handicap, jeunes enfants, travailleurs en extérieur, sportifs). 
 
La préfecture de Corse-du-Sud préconise par ailleurs de modérer sa consommation d’alcool, facteur de déshydratation, lors de la fête de la musique dimanche, et appelle les organisateurs de manifestations sportives, culturelles ou festives en extérieur à « adapter leurs dispositifs de sécurité et d’accompagnement sanitaire ». 
 
« Des consignes complémentaires seront diffusées en cas de déclenchement d’une vigilance météorologique. La population est invitée à se tenir informée de l’évolution de la situation via les canaux officiels de Météo-France et de la préfecture », soulignent encore les autorités. 




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