Quatre décennies de sport, de partage et de lien social : Récrée 2A célèbre ses 40 ans à Afa

Quarante ans après ses débuts, Récrée 2A n'a rien perdu de son dynamisme. L'association fêtera son anniversaire ce samedi à Afa lors d'une journée placée sous le signe de la convivialité, entre animations, apéritif et soirée festive. L'occasion de revenir sur l'histoire d'une structure qui a su traverser les époques, s'adapter aux attentes de ses adhérents et faire du lien social l'une de ses principales missions.
Les archives sont parfois incomplètes, mais elles permettent de retracer les grandes lignes de cette aventure associative. Créée en 1986, Récrée 2A voit le jour autour d'activités destinées aux enfants, avec notamment des jeux, une ludothèque et une bibliothèque. À l'époque, l'association compte une petite poignée de membres.
« Nous avons fouillé dans les archives et nous avons retrouvé qu'il y avait environ 80 adhérents au départ », explique la présidente, Félicie Faggianelli, arrivée au sein de l'association en 2018 avant d'en prendre la tête deux ans plus tard. Un tournant intervient en 1990 lorsque Récrée 2A s'oriente progressivement vers les activités sportives pour adultes. Certaines des premières animatrices sportives de cette période sont d'ailleurs encore présentes dans la vie de l'association, même si elles ont aujourd'hui cessé leur activité.
Les archives sont parfois incomplètes, mais elles permettent de retracer les grandes lignes de cette aventure associative. Créée en 1986, Récrée 2A voit le jour autour d'activités destinées aux enfants, avec notamment des jeux, une ludothèque et une bibliothèque. À l'époque, l'association compte une petite poignée de membres.
« Nous avons fouillé dans les archives et nous avons retrouvé qu'il y avait environ 80 adhérents au départ », explique la présidente, Félicie Faggianelli, arrivée au sein de l'association en 2018 avant d'en prendre la tête deux ans plus tard. Un tournant intervient en 1990 lorsque Récrée 2A s'oriente progressivement vers les activités sportives pour adultes. Certaines des premières animatrices sportives de cette période sont d'ailleurs encore présentes dans la vie de l'association, même si elles ont aujourd'hui cessé leur activité.
Le défi du Covid et le rebond
Le destin de Félicie Faggianelli se confond avec l'une des périodes les plus délicates de l'histoire récente de l'association. Élue présidente en 2020, elle prend ses fonctions en pleine crise sanitaire. « J'ai eu le malheur de prendre la présidence au moment du Covid », sourit-elle aujourd'hui. « C'était compliqué, puisque nous ne pouvions plus proposer d'activités et nous avons perdu des adhérents. »
Comme de nombreuses structures associatives, Récrée 2A doit alors faire face à l'arrêt brutal de ses activités. Mais la reprise est rapide grâce à la mobilisation de l’équipe. « Nous avons des animatrices extraordinaires et une secrétaire, très investie sur les réseaux sociaux. Elle communique énormément sur nos événements. Ensuite, le bouche-à-oreille fait le reste. Les gens sont satisfaits et en parlent autour d'eux. » Résultat : l'association affiche aujourd'hui une santé retrouvée avec près de 600 adhérents et quelque 59 heures de cours proposées chaque semaine.
Au fil des années, Récrée 2A a considérablement étoffé son catalogue d'activités. Entre les activités de plein air, les disciplines aquatiques et les cours en salle, chacun peut y trouver sa place. Marche nordique, marche active, randonnée, aquagym dans les piscines du pays ajaccien, longe côte au Ricanto, Pilates, gym tonique, gym équilibre ou encore gymnastique mémoire figurent parmi les activités proposées sur plusieurs sites, notamment à Ajaccio, Afa, Alata ou encore Sarrola.
Une offre variée tournée vers le sport santé
Derrière cette diversité se cache une philosophie clairement assumée. « Notre ambition, c'est le sport santé », souligne la présidente. « Nous adhérons à la fédération Sport Vitalité et plusieurs de nos animatrices sont formées à l'activité physique adaptée. Cela nous permet d'accueillir des personnes souffrant de certaines pathologies et d'adapter les exercices à leurs besoins. »
L'association poursuit d'ailleurs son développement avec de nouveaux projets. À la rentrée, un programme de gym après cancer devrait voir le jour grâce à une animatrice spécialement formée, avec le soutien financier de la Marie Do. Un cours de yoga sur chaise destiné aux personnes souffrant des genoux est également à l’étude.
Le destin de Félicie Faggianelli se confond avec l'une des périodes les plus délicates de l'histoire récente de l'association. Élue présidente en 2020, elle prend ses fonctions en pleine crise sanitaire. « J'ai eu le malheur de prendre la présidence au moment du Covid », sourit-elle aujourd'hui. « C'était compliqué, puisque nous ne pouvions plus proposer d'activités et nous avons perdu des adhérents. »
Comme de nombreuses structures associatives, Récrée 2A doit alors faire face à l'arrêt brutal de ses activités. Mais la reprise est rapide grâce à la mobilisation de l’équipe. « Nous avons des animatrices extraordinaires et une secrétaire, très investie sur les réseaux sociaux. Elle communique énormément sur nos événements. Ensuite, le bouche-à-oreille fait le reste. Les gens sont satisfaits et en parlent autour d'eux. » Résultat : l'association affiche aujourd'hui une santé retrouvée avec près de 600 adhérents et quelque 59 heures de cours proposées chaque semaine.
Au fil des années, Récrée 2A a considérablement étoffé son catalogue d'activités. Entre les activités de plein air, les disciplines aquatiques et les cours en salle, chacun peut y trouver sa place. Marche nordique, marche active, randonnée, aquagym dans les piscines du pays ajaccien, longe côte au Ricanto, Pilates, gym tonique, gym équilibre ou encore gymnastique mémoire figurent parmi les activités proposées sur plusieurs sites, notamment à Ajaccio, Afa, Alata ou encore Sarrola.
Une offre variée tournée vers le sport santé
Derrière cette diversité se cache une philosophie clairement assumée. « Notre ambition, c'est le sport santé », souligne la présidente. « Nous adhérons à la fédération Sport Vitalité et plusieurs de nos animatrices sont formées à l'activité physique adaptée. Cela nous permet d'accueillir des personnes souffrant de certaines pathologies et d'adapter les exercices à leurs besoins. »
L'association poursuit d'ailleurs son développement avec de nouveaux projets. À la rentrée, un programme de gym après cancer devrait voir le jour grâce à une animatrice spécialement formée, avec le soutien financier de la Marie Do. Un cours de yoga sur chaise destiné aux personnes souffrant des genoux est également à l’étude.
Au-delà de l'activité physique, Récrée 2A revendique une autre mission, tout aussi essentielle : lutter contre l’isolement. Les cours du matin attirent notamment de nombreux retraités qui trouvent dans l'association un espace d'échange et de convivialité. « Beaucoup de personnes viennent pour pratiquer une activité, mais aussi pour rencontrer du monde », observe Félicie Faggianelli. « Après les séances, certains vont boire un café ensemble. Des amitiés se créent. C'est quelque chose de très important pour nous. »
Le soir, les cours accueillent davantage d'actifs venus pratiquer après leur journée de travail, preuve que l'association parvient à toucher des publics variés.
Le sport comme vecteur de lien social
Pour financer son fonctionnement, Récrée 2A s'appuie essentiellement sur les cotisations de ses adhérents. Les tarifs varient selon les formules choisies, de 160 à 300 euros par an pour un accès à l'ensemble des activités. L'association emploie aujourd'hui treize animateurs rémunérés et s'appuie sur un bureau composé de cinq bénévoles. Et c'est précisément sur ce point que les inquiétudes se concentrent. « Nous avons beaucoup de mal à trouver des bénévoles prêts à prendre des responsabilités », regrette la présidente. « Certaines personnes du bureau souhaitent passer la main et il est important de préparer la relève. »
Samedi à Afa, les festivités débuteront dans l'après-midi avec plusieurs animations adaptées aux fortes chaleurs. À partir de 19 heures, un apéritif réunira adhérents, élus et partenaires, en présence notamment du maire d'Afa, avant une soirée dansante animée par un DJ.
Un anniversaire qui permettra de célébrer quarante années d'engagement associatif, mais aussi de rappeler que derrière les cours de sport se cache une véritable aventure humaine.
Le soir, les cours accueillent davantage d'actifs venus pratiquer après leur journée de travail, preuve que l'association parvient à toucher des publics variés.
Le sport comme vecteur de lien social
Pour financer son fonctionnement, Récrée 2A s'appuie essentiellement sur les cotisations de ses adhérents. Les tarifs varient selon les formules choisies, de 160 à 300 euros par an pour un accès à l'ensemble des activités. L'association emploie aujourd'hui treize animateurs rémunérés et s'appuie sur un bureau composé de cinq bénévoles. Et c'est précisément sur ce point que les inquiétudes se concentrent. « Nous avons beaucoup de mal à trouver des bénévoles prêts à prendre des responsabilités », regrette la présidente. « Certaines personnes du bureau souhaitent passer la main et il est important de préparer la relève. »
Samedi à Afa, les festivités débuteront dans l'après-midi avec plusieurs animations adaptées aux fortes chaleurs. À partir de 19 heures, un apéritif réunira adhérents, élus et partenaires, en présence notamment du maire d'Afa, avant une soirée dansante animée par un DJ.
Un anniversaire qui permettra de célébrer quarante années d'engagement associatif, mais aussi de rappeler que derrière les cours de sport se cache une véritable aventure humaine.
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