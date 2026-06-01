Quatre décennies de sport, de partage et de lien social : Récrée 2A célèbre ses 40 ans à Afa

Le défi du Covid et le rebond



Le destin de Félicie Faggianelli se confond avec l'une des périodes les plus délicates de l'histoire récente de l'association. Élue présidente en 2020, elle prend ses fonctions en pleine crise sanitaire. « J'ai eu le malheur de prendre la présidence au moment du Covid », sourit-elle aujourd'hui. « C'était compliqué, puisque nous ne pouvions plus proposer d'activités et nous avons perdu des adhérents. »



Comme de nombreuses structures associatives, Récrée 2A doit alors faire face à l'arrêt brutal de ses activités. Mais la reprise est rapide grâce à la mobilisation de l’équipe. « Nous avons des animatrices extraordinaires et une secrétaire, très investie sur les réseaux sociaux. Elle communique énormément sur nos événements. Ensuite, le bouche-à-oreille fait le reste. Les gens sont satisfaits et en parlent autour d'eux. » Résultat : l'association affiche aujourd'hui une santé retrouvée avec près de 600 adhérents et quelque 59 heures de cours proposées chaque semaine.



Au fil des années, Récrée 2A a considérablement étoffé son catalogue d'activités. Entre les activités de plein air, les disciplines aquatiques et les cours en salle, chacun peut y trouver sa place. Marche nordique, marche active, randonnée, aquagym dans les piscines du pays ajaccien, longe côte au Ricanto, Pilates, gym tonique, gym équilibre ou encore gymnastique mémoire figurent parmi les activités proposées sur plusieurs sites, notamment à Ajaccio, Afa, Alata ou encore Sarrola.



Une offre variée tournée vers le sport santé



Derrière cette diversité se cache une philosophie clairement assumée. « Notre ambition, c'est le sport santé », souligne la présidente. « Nous adhérons à la fédération Sport Vitalité et plusieurs de nos animatrices sont formées à l'activité physique adaptée. Cela nous permet d'accueillir des personnes souffrant de certaines pathologies et d'adapter les exercices à leurs besoins. »



L'association poursuit d'ailleurs son développement avec de nouveaux projets. À la rentrée, un programme de gym après cancer devrait voir le jour grâce à une animatrice spécialement formée, avec le soutien financier de la Marie Do. Un cours de yoga sur chaise destiné aux personnes souffrant des genoux est également à l’étude.