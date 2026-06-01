Trail. Le Giru di u Cuscionu prêt à lancer sa première édition au cœur de la montagne corse

L'Office intercommunal de tourisme de Porticcio-Taravo-Ornano poursuit sa stratégie de promotion du territoire par le sport. Après le Salon du sport et des activités de montagne organisé l'an dernier à Porticcio, la structure franchit une nouvelle étape avec la création du Giru di u Cuscionu, un trail de 25 kilomètres au cœur de l'un des plus emblématiques espaces naturels de Corse.
Pour Ange-Marie Morange, ambassadeur sportif de l'Office de tourisme et membre de l'organisation, cette épreuve inédite ce samedi s'inscrit dans une démarche globale visant à valoriser l'ensemble du territoire. « L'objectif est de promouvoir le territoire, de Palneca jusqu'à Porticcio, par le vecteur du sport et particulièrement du trail », explique-t-il. « Nous poursuivons la dynamique engagée l'an dernier autour des sports de montagne. »
Réaffirmer l'ancrage du Cuscionu dans le Taravo
Au-delà de l'aspect sportif, les organisateurs souhaitent également mettre en lumière une réalité géographique souvent méconnue. « Beaucoup de personnes pensent que le Cuscionu appartient à l'Alta Rocca. Pourtant, plus de 80 % du plateau se situe sur le territoire du Taravo », souligne Ange-Marie Morange. « L'un des messages que nous voulons faire passer est justement de redonner au Taravo sa place dans l'identité du Cuscionu ».
Un plateau sportif relevé
À quelques jours de l'événement, plus de 230 coureurs sont déjà inscrits, avec une jauge fixée à 300 participants. Parmi les favoris annoncés figurent notamment Régis Rico, Fabien Ruggeri, Madani Iadadaine, Jérémy Colombini et Antoine Vaillier, auxquels pourraient s'ajouter quelques surprises de dernière minute. Les premiers concurrents sont attendus après environ 2 h 15 d'effort, tandis que les derniers devraient franchir la ligne d'arrivée plus de cinq heures après le départ.
Organisée au sein d'un espace classé Natura 2000, l'épreuve a été conçue avec un important volet environnemental. Les coureurs seront acheminés vers le plateau par navettes afin de limiter la circulation automobile. Le stationnement sera encadré et filtré par les bénévoles et les forces de l'ordre. Autre particularité : les bâtons seront interdits, aucun gobelet ne sera fourni sur les ravitaillements et chaque participant devra disposer de son propre contenant. Le balisage, composé de rubalise blanche et verte, sera intégralement retiré après la course. « Nous avons voulu un événement écoresponsable. Toute l'organisation a été pensée dans ce sens », insiste Ange-Marie Morange.
Une journée de fête à Zicavo
Les festivités débuteront dès 8 h 30 avec le retrait des dossards à la mairie de Zicavo. Deux rotations de navettes achemineront ensuite les coureurs vers le plateau entre 11 heures et 12 h 30. Le départ sera donné à 14 heures au niveau de Matalza, après un briefing de course et les prises de parole du maire de Zicavo et des organisateurs.
Pendant toute l'après-midi, animations, jeux pour enfants, stands institutionnels et rafraîchissements seront proposés au village afin de permettre aux accompagnateurs de profiter eux aussi de l'événement. La journée se conclura à partir de 19 h 30 avec la remise des prix, suivie d'un repas convivial et d'une soirée musicale.
Avec cette première édition du Giru di u Cuscionu, l'Office intercommunal de tourisme de Porticcio-Taravo-Ornano espère inscrire durablement le Taravo sur la carte des grands rendez-vous du trail insulaire tout en mettant en lumière les richesses naturelles et patrimoniales d'un territoire encore méconnu du grand public.
-
Autonomie de la Corse : L’article unique du projet de loi amendé et adopté sur fond de compromis
-
A màghjina - Un mumentu di puesia à u stagnu di Chjurlinu
-
U tempu in Corsica
-
Castello-di-Rostino : 64 hectares parcourus par un incendie parti de travaux de débroussaillage
-
Jusqu'à 36°C attendus en Corse mais aucune vigilance canicule déclenchée pour le moment