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Trail. Le Giru di u Cuscionu prêt à lancer sa première édition au cœur de la montagne corse


Patrice Paquier Lorenzi le Vendredi 19 Juin 2026 à 09:00

Porté par l'Office intercommunal de tourisme de Porticcio-Taravo-Ornano, le "Giru di u Cuscionu" vivra sa première édition ce samedi 20 juin au départ de Matalza, sur le plateau du Cuscionu. Un trail de 25 kilomètres qui se veut à la fois une vitrine sportive, touristique et environnementale pour le territoire du Taravo. Plus de 230 coureurs sont déjà inscrits.



Trail. Le Giru di u Cuscionu prêt à lancer sa première édition au cœur de la montagne corse

L'Office intercommunal de tourisme de Porticcio-Taravo-Ornano poursuit sa stratégie de promotion du territoire par le sport. Après le Salon du sport et des activités de montagne organisé l'an dernier à Porticcio, la structure franchit une nouvelle étape avec la création du Giru di u Cuscionu, un trail de 25 kilomètres au cœur de l'un des plus emblématiques espaces naturels de Corse.

Pour Ange-Marie Morange, ambassadeur sportif de l'Office de tourisme et membre de l'organisation, cette épreuve inédite ce samedi s'inscrit dans une démarche globale visant à valoriser l'ensemble du territoire. « L'objectif est de promouvoir le territoire, de Palneca jusqu'à Porticcio, par le vecteur du sport et particulièrement du trail », explique-t-il. « Nous poursuivons la dynamique engagée l'an dernier autour des sports de montagne. »


Réaffirmer l'ancrage du Cuscionu dans le Taravo

Au-delà de l'aspect sportif, les organisateurs souhaitent également mettre en lumière une réalité géographique souvent méconnue. « Beaucoup de personnes pensent que le Cuscionu appartient à l'Alta Rocca. Pourtant, plus de 80 % du plateau se situe sur le territoire du Taravo », souligne Ange-Marie Morange. « L'un des messages que nous voulons faire passer est justement de redonner au Taravo sa place dans l'identité du Cuscionu ».
 


Trail. Le Giru di u Cuscionu prêt à lancer sa première édition au cœur de la montagne corse
Le parcours, entièrement tracé sur le plateau, emprunte d'ailleurs les sentiers emblématiques du secteur. Les coureurs partiront du refuge de Matalza avant de rejoindre successivement le refuge de Basseta, Bocca l'Agnone, la passerelle de Pedinielli, point de départ de l'ascension du sommet de l'Incudine, avant une redescente par Bocca Stazzunara, le refuge de Croci puis un retour à Matalza. Un itinéraire exigeant qui reprend en partie l'ancien tracé du GR20 passant par l'Incudine et dont plus de 80 % emprunte les sentiers du célèbre itinéraire de randonnée.
 

Un plateau sportif relevé

À quelques jours de l'événement, plus de 230 coureurs sont déjà inscrits, avec une jauge fixée à 300 participants. Parmi les favoris annoncés figurent notamment Régis Rico, Fabien Ruggeri, Madani Iadadaine, Jérémy Colombini et Antoine Vaillier, auxquels pourraient s'ajouter quelques surprises de dernière minute. Les premiers concurrents sont attendus après environ 2 h 15 d'effort, tandis que les derniers devraient franchir la ligne d'arrivée plus de cinq heures après le départ.

Organisée au sein d'un espace classé Natura 2000, l'épreuve a été conçue avec un important volet environnemental. Les coureurs seront acheminés vers le plateau par navettes afin de limiter la circulation automobile. Le stationnement sera encadré et filtré par les bénévoles et les forces de l'ordre. Autre particularité : les bâtons seront interdits, aucun gobelet ne sera fourni sur les ravitaillements et chaque participant devra disposer de son propre contenant. Le balisage, composé de rubalise blanche et verte, sera intégralement retiré après la course. « Nous avons voulu un événement écoresponsable. Toute l'organisation a été pensée dans ce sens », insiste Ange-Marie Morange.
 

Une journée de fête à Zicavo

Les festivités débuteront dès 8 h 30 avec le retrait des dossards à la mairie de Zicavo. Deux rotations de navettes achemineront ensuite les coureurs vers le plateau entre 11 heures et 12 h 30. Le départ sera donné à 14 heures au niveau de Matalza, après un briefing de course et les prises de parole du maire de Zicavo et des organisateurs.

Pendant toute l'après-midi, animations, jeux pour enfants, stands institutionnels et rafraîchissements seront proposés au village afin de permettre aux accompagnateurs de profiter eux aussi de l'événement. La journée se conclura à partir de 19 h 30 avec la remise des prix, suivie d'un repas convivial et d'une soirée musicale.

Avec cette première édition du Giru di u Cuscionu, l'Office intercommunal de tourisme de Porticcio-Taravo-Ornano espère inscrire durablement le Taravo sur la carte des grands rendez-vous du trail insulaire tout en mettant en lumière les richesses naturelles et patrimoniales d'un territoire encore méconnu du grand public.






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