U tempu in Corsica
La rédaction le Vendredi 19 Juin 2026 à 07:00
Le soleil régnera en maitre sur l'ensemble de l'île. Les températures continuent pour leur part de grimper et atteindront 31°C à Bastia, 32°C à Corte ou encore 33°C à Ajaccio et Sartène.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo