Jusqu'à 36°C attendus en Corse mais aucune vigilance canicule déclenchée pour le moment

Alors que l’été ne débute que dimanche, une large partie du territoire français est actuellement confrontée à un épisode de canicule. 26 départements - de Paris au Rhône en passant par la Nièvre, le Jura ou encore la Haute-Savoie - ont été placés en vigilance orange par les services de Météo-France en raison de températures particulièrement élevées de jour comme de nuit. En Corse, la chaleur s'installe également, avec des valeurs supérieures de 3 à 4 degrés aux normales de saison. Pour autant, aucun des deux départements insulaires ne fait actuellement l’objet d'une vigilance canicule. « Nous allons avoir des températures au-dessus des normales, mais nous n'avons pas les critères pour arriver au phénomène canicule », indique Yves Guizou, prévisionniste au centre d’Ajaccio.





En effet, la canicule ne se résume pas à des températures élevées en journée. Les prévisionnistes rappellent qu'il s'agit d'un épisode de chaleur intense qui se prolonge pendant au moins trois jours et trois nuits consécutifs, avec des seuils de températures minimales et maximales propres à chaque territoire. C'est précisément sur ce point que la Corse se distingue actuellement du continent. Si les températures en journée dépasseront les 30°C sur une grande partie de l'île dans les prochains jours, pouvant atteindre « les 35 ou 36°C dans le Sartenais mais également sur la région de Figari », les nuits demeureront relativement fraîches. « On va encore avoir un refroidissement assez marqué la nuit », poursuit Yves Guizou. « On va atteindre les 20°C par endroit, voire peut-être les 17 ou 18°C dans les villages plus hauts. »



Si les nuits resteront globalement supportables sur une grande partie du territoire, la situation pourrait toutefois être différente dans certains secteurs urbanisés. « Localement, en ville, dans certains endroits, on va peut-être avoir du mal à descendre », reconnaît le prévisionniste de Météo-France. Pour autant, ces situations localisées ne suffiront pas, pour l’instant, à faire basculer la Corse dans un épisode caniculaire. « Pour le moment, ce n'est pas envisagé. »

