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Cocaïne, scooter volé et tentative de cambriolage : deux hommes interpellés dans la nuit dans la région bastiaise


La rédaction le Jeudi 18 Juin 2026 à 15:51

La police nationale de Haute-Corse a procédé à deux interpellations au cours d'une même intervention menée dans la nuit de mercredi à jeudi entre Bastia et Borgo. L'une concerne une affaire présumée de stupéfiants, l'autre une tentative de vol dans une propriété privée



Cocaïne, scooter volé et tentative de cambriolage : deux hommes interpellés dans la nuit dans la région bastiaise
C’est ce qui s’appelle un « coup double ». Lors d’une même intervention, la police nationale de Haute-Corse a réalisé deux interpellations distinctes dans la nuit de mercredi à jeudi. 
 
Sur ses réseaux sociaux, elle explique en effet qu'à Bastia, les fonctionnaires ont tout d’abord identifié un « échange » entre « le conducteur d'un véhicule et un piéton » qui a conduit à l’interpellation de ce dernier et à la découverte d’une « bonbonne de cocaïne ». De son côté, le conducteur a pour sa part refusé le contrôle et pris la fuite. « Il sera finalement intercepté à Borgo », détaille la police nationale de Haute-Corse.
 
Lors de cette interpellation, l'attention des policiers a été attirée par la présence d'un scooter stationné sur le bord de la route, « moteur et phare allumés ». Alors que des vérifications permettaient d'établir que le deux-roues avait été « signalé volé », les fonctionnaires ont alors remarqué « un individu casqué et ganté sortant du jardin d'une propriété et se dirigeant vers le 2 roues ».  Selon la police nationale de Haute-Corse, les constatations réalisées sur place ont montré que « le cadenas de la porte du jardin était arraché » et qu'« un pied de biche se trouvait devant un cabanon ». L'homme a été interpellé.
 
Les circonstances exactes de ces faits restent à déterminer. 
 
« Des enquêtes sont en cours », indique encore la police nationale de Haute-Corse.





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