Cocaïne, scooter volé et tentative de cambriolage : deux hommes interpellés dans la nuit dans la région bastiaise

C’est ce qui s’appelle un « coup double ». Lors d’une même intervention, la police nationale de Haute-Corse a réalisé deux interpellations distinctes dans la nuit de mercredi à jeudi.



Sur ses réseaux sociaux, elle explique en effet qu'à Bastia, les fonctionnaires ont tout d’abord identifié un « échange » entre « le conducteur d'un véhicule et un piéton » qui a conduit à l’interpellation de ce dernier et à la découverte d’une « bonbonne de cocaïne ». De son côté, le conducteur a pour sa part refusé le contrôle et pris la fuite. « Il sera finalement intercepté à Borgo », détaille la police nationale de Haute-Corse.



Lors de cette interpellation, l'attention des policiers a été attirée par la présence d'un scooter stationné sur le bord de la route, « moteur et phare allumés ». Alors que des vérifications permettaient d'établir que le deux-roues avait été « signalé volé », les fonctionnaires ont alors remarqué « un individu casqué et ganté sortant du jardin d'une propriété et se dirigeant vers le 2 roues ». Selon la police nationale de Haute-Corse, les constatations réalisées sur place ont montré que « le cadenas de la porte du jardin était arraché » et qu'« un pied de biche se trouvait devant un cabanon ». L'homme a été interpellé.



Les circonstances exactes de ces faits restent à déterminer.



« Des enquêtes sont en cours », indique encore la police nationale de Haute-Corse.