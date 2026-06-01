À Ajaccio, l'ANEM voit dans la Corse un modèle pour les territoires de montagne

Le calendrier n'est sans doute pas anodin. Alors que l'examen du projet de révision constitutionnelle relatif à la Corse se poursuit à Paris avant son arrivée prochaine au Sénat, l'Association nationale des élus de la montagne (ANEM) avait choisi Ajaccio pour tenir sa réunion départementale consacrée aux territoires montagnards de l'île. Autour de Frédérique Espagnac, sénatrice des Pyrénées-Atlantiques et secrétaire générale de l'association, plusieurs élus corses étaient réunis pour échanger sur les problématiques propres aux communes de montagne : accès aux services publics, urbanisme, santé, emploi, agriculture, changement climatique ou encore financement des collectivités. Une rencontre à laquelle participaient notamment Jean-Baptiste Giffon, ancien maire de Bastelica et trésorier national de l'ANEM, mais également de nombreux élus locaux venus faire remonter les préoccupations des territoires ruraux et de l'intérieur.



Pour rappel, créée en 1984 pour défendre les principes de la loi Montagne, l'ANEM représente aujourd'hui près de 6 200 communes classées montagne, réparties dans neuf massifs français, dont la Corse. L'association se fixe pour mission de défendre les spécificités montagnardes auprès des instances nationales et européennes, d'accompagner les élus et de promouvoir un développement équilibré de ces territoires.



La Corse, illustration de la différenciation territoriale





Difficile, au cours des échanges, de ne pas faire le lien avec les discussions institutionnelles actuellement en cours concernant la Corse. Car si l'ANEM ne se positionne pas directement sur le projet d'autonomie, elle défend depuis des années un principe qui figure aujourd'hui au cœur du débat corse : celui de la différenciation territoriale. « La loi Montagne est déjà, d'une certaine façon, une forme de différenciation territoriale », rappelle Frédérique Espagnac.





L'association milite en effet pour adapter les politiques publiques aux réalités locales plutôt que d'appliquer uniformément les mêmes règles sur l'ensemble du territoire national. Une philosophie qui trouve un écho particulier en Corse : « Nous ne demandons pas des dérogations pour le plaisir d'avoir des dérogations. Ce que nous voulons, ce sont des réponses adaptées aux besoins réels des habitants et aux réalités des territoires », insiste la secrétaire générale de l'ANEM. Un discours qui rejoint, sur plusieurs aspects, les arguments avancés par les défenseurs du futur statut d'autonomie.



