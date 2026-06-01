Haute-Corse : malgré une situation hydrique “satisfaisante”, la préfecture appelle à la vigilance

Réuni ce mardi à Bastia sous la présidence d’Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, et en présence de l’ensemble des acteurs concernés par la gestion de l’eau, le comité de ressources en eau a dressé un état des lieux des réserves hydriques dans le département. Actuellement, la situation reste « satisfaisante grâce à une saison de recharge hivernale exceptionnelle », permettant « d’aborder l’été avec des barrages quasiment pleins ». « Le manteau neigeux a soutenu les débits des cours d’eau jusqu’à début juin et les nappes présentent des niveaux globalement satisfaisants, malgré une vigilance particulière sur la façade ouest du département, moins arrosée. »





Mais cette « situation favorable » est aujourd’hui « fragilisée par des conditions météorologiques préoccupantes ». « Le printemps a enregistré seulement 86 % des précipitations normales, tandis que le mois de juin connaît un déficit exceptionnel avec 6 % de la pluviométrie habituelle », détaille la préfecture dans un communiqué. « Météo-France confirme également des températures record pour la saison et prévoit la poursuite d’une vague de chaleur dans les quinze prochains jours. » Dans ce contexte, « les sols sont déjà très secs pour la saison et les prélèvements augmentent de façon précoce et soutenue, tant pour l’irrigation agricole que pour l’alimentation en eau potable ».





Si la préfecture assure qu’« aucun scénario n’est privilégié pour l’été, les tendances actuelles s’orientent vers des conditions particulièrement sèches ». La préfète « appelle donc chacun à adopter dès maintenant des usages responsables de l’eau et à éviter tout gaspillage afin de préserver la ressource ». Un nouveau comité de ressources en eau se tiendra le 2 juillet, où « les niveaux de consommation et de prélèvements seront examinés avec attention afin d’évaluer l’éventuelle nécessité de mettre en œuvre des mesures de précaution ».

