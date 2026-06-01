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U tempu in Corsica


La rédaction le Jeudi 18 Juin 2026 à 07:00

Plein soleil sur la Corse ce jeudi. Dès les premières heures du jour il fera très chaud sur l'ensemble de l'île. Les températures pourront monter jusqu'à 32°C à Corte et Sartène dans l'après-midi.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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