« Permis de détruire », le nouveau film d’Eric Fraticelli, en avant-première dans les salles corses

Permis de détruire, c’est bien sûr la suite de Permis de construire, sorti il y a quatre ans. « C’est une suite, oui… sans en être une, a nuancé son réalisateur. C’est dans la continuité, mais je ne vous en dirai pas plus. » D’autant qu’au casting, on ne retrouve pas Didier Bourdon, pris par un autre tournage. Eric Fraticelli a choisi d’en rire auprès des spectateurs porto-vecchiais : « Didier Bourdon, il était en cure d’amaigrissement, fallait attendre trop longtemps pour qu’il vienne. » « D’ailleurs, a rebondi Michel Ferracci, ça n’a pas marché, je l’ai vu il y a pas longtemps... » Si l’ex des Inconnus n’est pas de l’aventure, Eric Fraticelli a convaincu en revanche deux autres pointures du cinéma français, Kad Merad et Patrick Timsit.



Une fois n’est pas coutume, la Corse n’ouvre pas le bal des avant-premières d’un film d’Eric Fraticelli, mais la termine. Et de son propre aveu, son récent périple sur le Continent ne lui a pas laissé un souvenir impérissable : « Que des trains en panne… Et avec lui dans le wagon (il montre l’acteur porto-vecchiais Jean-François Perrone). C’est une double panne… Ou une double peine ! »



Jeudi soir à Brando, vendredi à Ajaccio



Après une première séance dans la Salle rouge de l’espace culturel Jean-Paul de Rocca Serra, trois séances ont suivi au complexe Galaxy de Lecci, ce mercredi soir. Les prochaines projections auront lieu en plein air, ce jeudi soir au théâtre de verdure d’Erbalunga de Brando, puis vendredi au Casone à Ajaccio. « Passer un bon moment, c’est le seul but de ce film », a modestement commenté Pido, devant les deux cents Porto-Vecchiais qui n’attendaient que ça. Permis de détruire sortira dans toutes les salles le 1er juillet.