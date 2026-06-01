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A màghjina - A sentinella di Capu Rossu


La rédaction le Jeudi 18 Juin 2026 à 07:05

Dressée face à l'immensité, la tour de Turghju semble défier le temps. Perchée sur les falaises, elle veille en silence sur l'un des plus beaux rivages de Corse, témoin immuable du passage des hommes et des saisons. Saisi depuis les airs, ce cliché de Julien Perelli révèle toute la puissance du paysage de Capu Rossu, où la roche, la mer et le ciel ne font plus qu'un.
Si, comme Julien Perelli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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