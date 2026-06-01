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Cervione - Sans permis ni équipement, il percute deux voitures en essayant la moto d’un collègue


Léana Serve le Jeudi 18 Juin 2026 à 10:57

Un jeune homme de 20 ans a perdu le contrôle d’une moto de 125 cm³ qu’il essayait durant sa pause de travail sur le parking d’un centre commercial. Sans casque, sans gants, sans permis adapté et au guidon d’un véhicule non assuré, il a percuté deux voitures en stationnement.



Cervione - Sans permis ni équipement, il percute deux voitures en essayant la moto d’un collègue
Les gendarmes de la brigade de Cervione sont intervenus pour un accident de la circulation impliquant un conducteur de deux-roues seul en cause sur le parking d'un centre commercial. Sur son compte Facebook, la gendarmerie explique que le jeune homme de 20 ans a « profité de sa pause professionnelle pour essayer la moto de 125 cm³ d'un collègue ». Celui-ci a rapidement perdu le contrôle du véhicule et a percuté deux voitures en stationnement.

Sur place, les militaires ont constaté que l’homme ne portait pas de casque ni de gants, qu’il n’était pas titulaire du permis A1 requis pour ce type de cylindrée et que le véhicule n’était pas assuré. La gendarmerie indique qu’en plus des poursuites juridiques, « le conducteur non assuré devra rembourser de sa poche l'intégralité des dégâts matériels causés sur les deux véhicules tiers ». 

L'occasion également pour la Gendarmerie de Corse de rappeller « qu'un accident peut survenir en quelques secondes, même à faible vitesse et sur un parking » et que « l’équipement et les permis ne sont pas des options ».





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