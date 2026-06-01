Cervioni - Ghjuventù Cerviuninca célèbre ses 10 ans

À l'occasion de ses dix ans, l'association Ghjuventù Cerviuninca donne rendez-vous au public ce samedi 20 juin pour une soirée placée sous le signe de la langue corse et de la transmission. Un concert se tiendra dans la cour du musée de Cervioni à partir de 20h30, avec, dès 19 heures, un espace de restauration et un barbecue.



Fondée en 2016 par Nathalie Vasta Simonetti et Luc Vadi, l'école de chant réunit aujourd'hui 48 enfants âgés de 5 à 18 ans. Encadrés par Nathalie Vasta Simonetti, Lisandru Bellagamba et Dumè Peretti, ils perpétuent depuis dix ans un répertoire corse qu'ils font vivre bien au-delà du village.



« Depuis la création de l'association, nous avons participé à des centaines de manifestations, toujours bénévolement, pour animer des marchés, des soirées et de nombreux événements », souligne Nathalie Vasta Simonetti, également animatrice de Voce Nustrale. Au fil des années, les jeunes chanteurs ont aussi pris part à plusieurs voyages en Italie, en Sardaigne, au Pays basque ou encore à Montpellier. « À chaque fois, ce sont de magnifiques échanges humains et culturels ».



Pour célébrer cet anniversaire, les enfants proposeront un spectacle entièrement en langue corse. Au programme, de grands classiques du répertoire insulaire avec des chansons de Charles Rocchi, Antoine Ciosi, I Cumpagni di l'Avvene, Pascal è Dominique, mais aussi un hommage au mythique album Rundinella d'I Muvrini et plusieurs autres surprises.



Ce concert est le fruit de plusieurs semaines de préparation. « Les enfants travaillent avec beaucoup d'envie et de passion grâce à l'aide de Francine Innocenzi, Anne-Lise Pasquali Marielli et Lesia Paoli », précise Nathalie Vasta Simonetti.



L'association prépare également une autre actualité : la sortie, dans les prochains jours, d'un EP de cinq titres enregistré à Atom Studio, chez Vincent Lota. Il réunira des compositions signées Tittò Limongi, Antoine Marielli, Nicolas Graziani ainsi qu'un titre emblématique de Jean Simonetti de Cervioni.



Ghjuventù Cerviuninca tient enfin à remercier la municipalité, les parents et l'ensemble des bénévoles et soutiens qui, depuis dix ans, contribuent à faire vivre l'association.