Castello-di-Rostino : 64 hectares parcourus par un incendie parti de travaux de débroussaillage

Attisé par des conditions météorologiques particulièrement défavorables, avec des températures dépassant les 35°C, l’incendie qui s’est déclaré peu après 13h sur la commune de Castello-di-Rostino a parcouru 64 hectares de végétation ce jeudi en fin d’après-midi, selon le SIS 2B.



Dans un communiqué, la préfecture de Haute-Corse indique que « selon les premiers éléments, son origine serait liée à des travaux de débroussaillage ».



Pour tenter de ralentir la progression des flammes, près de 60 sapeurs-pompiers sont actuellement engagés sur l’intervention, appuyés par d’importants moyens aériens comprenant deux Canadairs et deux avions DASH. Aucune habitation n'est directement menacée, et aucun blessé n'est à déplorer.



« La circulation est interrompue sur la route départementale D105 afin de garantir la sécurité des usagers et de faciliter les opérations de secours », précise la précture en ajoutant que « par ailleurs, une coupure d’électricité affecte actuellement la commune de

Canavaggia ».



En outre, les services de l’État tiennent à rappeler qu’un arrêté préfectoral interdisant l’emploi du feu est en vigueur depuis le 15 juin. « Cette mesure de prévention vise à limiter les risques d’incendie dans un contexte marqué par la sécheresse et des conditions météorologiques favorisant une propagation rapide des flammes », appuient-ils en ajoutant qu’en « période de fortes chaleurs, il est fortement recommandé de ne pas procéder à des travaux susceptibles de provoquer un départ de feu ».



La population est de facto « appelée à faire preuve de la plus grande vigilance et à signaler sans délai tout départ de feu ou tout comportement présentant un risque pour la sécurité des personnes et des biens »