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Castello-di-Rostino : 64 hectares parcourus par un incendie parti de travaux de débroussaillage


le Jeudi 18 Juin 2026 à 17:53

L’incendie qui s’est déclaré en début d’après-midi ce jeudi sur la commune de Castello-di-Rostino a parcouru plus de 60 hectares en fin d’après-midi. D’importants moyens, dont deux Canadairs et deux DASH sont mobilisés sur place



(Photo : SIS 2B)
(Photo : SIS 2B)
Attisé par des conditions météorologiques particulièrement défavorables, avec des températures dépassant les 35°C, l’incendie qui s’est déclaré peu après 13h sur la commune de Castello-di-Rostino a parcouru 64 hectares de végétation ce jeudi en fin d’après-midi, selon le SIS 2B.
 
Dans un communiqué, la préfecture de Haute-Corse indique que « selon les premiers éléments, son origine serait liée à des travaux de débroussaillage ».
 
Pour tenter de ralentir la progression des flammes, près de 60 sapeurs-pompiers sont actuellement engagés sur l’intervention, appuyés par d’importants moyens aériens comprenant deux Canadairs et deux avions DASH. Aucune habitation n'est directement menacée, et aucun blessé n'est à déplorer.
 
« La circulation est interrompue sur la route départementale D105 afin de garantir la sécurité des usagers et de faciliter les opérations de secours », précise la précture en ajoutant que « par ailleurs, une coupure d’électricité affecte actuellement la commune de
Canavaggia ».
 
En outre, les services de l’État tiennent à rappeler qu’un arrêté préfectoral interdisant l’emploi du feu est en vigueur depuis le 15 juin. « Cette mesure de prévention vise à limiter les risques d’incendie dans un contexte marqué par la sécheresse et des conditions météorologiques favorisant une propagation rapide des flammes », appuient-ils en ajoutant qu’en « période de fortes chaleurs, il est fortement recommandé de ne pas procéder à des travaux susceptibles de provoquer un départ de feu ». 
 
La population est de facto « appelée à faire preuve de la plus grande vigilance et à signaler sans délai tout départ de feu ou tout comportement présentant un risque pour la sécurité des personnes et des biens »





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