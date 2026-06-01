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A màghjina - Un mumentu di puesia à u stagnu di Chjurlinu


La rédaction le Vendredi 19 Juin 2026 à 07:05

Dans le calme du stagnu di Chjurlinu, un flamant rose avance lentement, comme si le temps s'était suspendu. À la surface de l'eau, son reflet dessine un double presque parfait, brouillant la frontière entre le réel et son miroir. Un instant de sérénité où la nature offre l'un de ses plus beaux tableaux.
Si, comme Hyacinthe Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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