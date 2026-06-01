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Don-Mathieu Santini invité des Entretiens d’Aurelius pour une plongée dans les mythes corses


Philippe Jammes le Jeudi 18 Juin 2026 à 17:20

Dans le cadre des désormais très prisés « Entretiens d’Aurelius », le philosophe Christophe di Caro recevra* ce samedi 20 juin à 17h dans le salon de l’hôtel Central à Bastia, l’auteur Don-Mathieu Santini.



Entretiens d’Aurelius : « Raconter l’invisible » avec Don-Mathieu Santini, ce samedi 20 juin à l'hôtel Central à Bastia.
Entretiens d’Aurelius : « Raconter l’invisible » avec Don-Mathieu Santini, ce samedi 20 juin à l'hôtel Central à Bastia.
Don-Mathieu Santini est professeur des universités en Langue et Culture Corses à l’Université de Corse. Il dirige la FRES, Fédération de Recherche Environnement et Société. Spécialiste du patrimoine immatériel et des traditions populaires, il consacre ses travaux aux récits, croyances et mythes qui nourrissent l’imaginaire corse. Samedi, à partir de 17h, il sera l'invité des « Entretiens d’Aurelius » dans le salon de l’hôtel Central à Bastia.

« Dans son ouvrage « Raconter l’invisible » (Éditions Le Bord de l’Eau), il explore les légendes, apparitions et récits transmis de génération en génération, révélant comment ces histoires façonnent encore aujourd’hui notre rapport au monde, au sacré et à l’inconnu », souligne Christophe di Caro, organisateur de ces rencontres. « Les mythes sont-ils de simples fictions ou portent-ils une vérité que l’histoire ne peut raconter ? Voilà l’une des questions passionnantes auxquelles son travail nous invite à réfléchir ». 

Après les échanges avec le public, l’auteur dédicacera son ouvrage

​*Entrée libre. Durée 60 minutes.





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