Don-Mathieu Santini invité des Entretiens d’Aurelius pour une plongée dans les mythes corses

Entretiens d’Aurelius : « Raconter l’invisible » avec Don-Mathieu Santini, ce samedi 20 juin à l'hôtel Central à Bastia.
Don-Mathieu Santini est professeur des universités en Langue et Culture Corses à l’Université de Corse. Il dirige la FRES, Fédération de Recherche Environnement et Société. Spécialiste du patrimoine immatériel et des traditions populaires, il consacre ses travaux aux récits, croyances et mythes qui nourrissent l’imaginaire corse. Samedi, à partir de 17h, il sera l'invité des « Entretiens d’Aurelius » dans le salon de l’hôtel Central à Bastia.
« Dans son ouvrage « Raconter l’invisible » (Éditions Le Bord de l’Eau), il explore les légendes, apparitions et récits transmis de génération en génération, révélant comment ces histoires façonnent encore aujourd’hui notre rapport au monde, au sacré et à l’inconnu », souligne Christophe di Caro, organisateur de ces rencontres. « Les mythes sont-ils de simples fictions ou portent-ils une vérité que l’histoire ne peut raconter ? Voilà l’une des questions passionnantes auxquelles son travail nous invite à réfléchir ».
Après les échanges avec le public, l’auteur dédicacera son ouvrage
*Entrée libre. Durée 60 minutes.
« Dans son ouvrage « Raconter l’invisible » (Éditions Le Bord de l’Eau), il explore les légendes, apparitions et récits transmis de génération en génération, révélant comment ces histoires façonnent encore aujourd’hui notre rapport au monde, au sacré et à l’inconnu », souligne Christophe di Caro, organisateur de ces rencontres. « Les mythes sont-ils de simples fictions ou portent-ils une vérité que l’histoire ne peut raconter ? Voilà l’une des questions passionnantes auxquelles son travail nous invite à réfléchir ».
Après les échanges avec le public, l’auteur dédicacera son ouvrage
*Entrée libre. Durée 60 minutes.
-
Autonomie de la Corse : L’article unique du projet de loi amendé et adopté sur fond de compromis
-
Castello-di-Rostino : 64 hectares parcourus par un incendie parti de travaux de débroussaillage
-
Jusqu'à 36°C attendus en Corse mais aucune vigilance canicule déclenchée pour le moment
-
Cocaïne, scooter volé et tentative de cambriolage : deux hommes interpellés dans la nuit dans la région bastiaise
-
À Ajaccio, l'ANEM voit dans la Corse un modèle pour les territoires de montagne