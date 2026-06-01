La Corse à la conquête de l'international : VivaTech et Corsica Diaspora, deux paris sur l'avenir

Pour encourager cette dynamique, la Collectivité de Corse et l'ADEC ont signé ce jeudi après-midi une convention pluriannuelle avec l'association Corsica Diaspora pour structurer le réseau des Corses établis à l'étranger au service du développement économique de l'île.



L'association, fondée il y a une vingtaine d'années autour d'un projet culturel, compte environ 1 000 membres répartis dans le monde entier et était en sommeil depuis plusieurs années. "On se rend compte que dans tous les territoires avec une culture unique et une identité forte, il y a des systèmes organisés autour de la diaspora. En Corse, le relais économique n'avait pas vraiment été travaillé jusqu'à présent", explique Adriana Peretti, chargée du dossier à l'ADEC.



L'ADEC travaille déjà avec des membres de la diaspora dans des pays comme le Québec, le Royaume-Uni ou le Maghreb. Un exemple concret : au Québec, un directeur travaillant chez Decathlon s'est rendu disponible pour aider les entreprises corses à accéder au marché local. "Ça se fait encore de façon très naturelle, avec un peu le même rôle qu'un conseiller du commerce extérieur", note Adriana Peretti.



La convention est prévue sur cinq ans. Les deux premières années seront consacrées au développement d'outils numériques et à la croissance du réseau. L'association ambitionne d'augmenter significativement le nombre de membres et de les associer au plan d'action international de l'ADEC. Elle aidera aussi les Corses de l'extérieur qui souhaitent revenir.



Comme un clin d'oeil, lors de cette édition de VivaTech, un Corse vivant depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie et travaillant dans le secteur tech est d'ailleurs venu se renseigner sur le stand, souhaitant comprendre l'écosystème numérique corse pour envisager un retour sur l'île.

