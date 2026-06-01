Ligue 2. Johan Cavalli nommé adjoint de Thierry Debès, rejoint la filière ajaccienne de Pau

Le Pau FC parle de plus en plus corse. À quelques jours de la reprise de l’entraînement, programmée ce lundi, le club béarnais a officialisé l’arrivée de Johan Cavalli dans le staff de Thierry Debès. Un renfort qui confirme l’influence grandissante des anciens de l’AC Ajaccio au sein de la formation paloise.



Ancien directeur sportif de l’ACA, Johan Cavalli va retrouver le terrain dans un rôle d’adjoint. Une orientation qui correspond à sa volonté de revenir au plus près du sportif après plusieurs années passées dans les bureaux du club ajaccien. Il retrouvera ainsi Thierry Debès, avec qui il avait déjà collaboré en Corse lors de l'année 2025.





Julien Anziani à Pau depuis février 2026



Cette nomination s'inscrit dans une dynamique plus large. Depuis plusieurs mois, le Pau FC s'appuie sur plusieurs figures issues de l'AC Ajaccio pour construire son nouveau projet sportif. Arrivé dans un premier temps comme adjoint de Nicolas Usaï avant de prendre les rênes de l'équipe première, Thierry Debès constitue aujourd'hui la pièce maîtresse de cette filière ajaccienne. À ses côtés, on retrouve également Alexandre Demuth, autre ancien dirigeant de l'ACA, nommé directeur général du club béarnais. Avec Johan Cavalli, c'est donc un autre visage bien connu du football ajaccien qui rejoint l'organigramme palois.



L'influence ajaccienne ne se limite d'ailleurs pas à l'organigramme du club. Depuis le mois de février, le Pau FC compte également dans son effectif le milieu de terrain corse Julien Anziani. Formé au Gazélec Ajaccio puis passé notamment par l'AC Ajaccio, Dunkerque, Avranches et Borgo, le joueur de 26 ans s'est engagé jusqu'en juin 2027 après une expérience en deuxième division turque avec Sariyerspor. Avec 70 matches de Ligue 2 disputés sous les couleurs de l'ACA et de Dunkerque, Anziani apporte lui aussi une touche ajaccienne supplémentaire à un projet palois qui multiplie les références au football corse.